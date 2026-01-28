El Municipio de Pilar continúa avanzando con la realización de obras públicas en los diferentes barrios del distrito. En ese contexto, sigue adelante la construcción de la obra hidráulica en el Barrio El Rocío de Manuel Alberti, tareas que serán clave para evitar inundaciones.

Desde la Comuna confirmaron que los trabajos iniciaron la tercera etapa del plan de obra. La fase consiste en empalmar los trabajos realizados sobre la calle Misiones con aquellas tareas llevadas adelante en el corazón del barrio.

También se comenzó a avanzar con la extensión de asfalto de hormigón y cordón cuneta.

El intendente Federico Achával recorrió los nuevos avances de la obra y destacó que se trata de trabajos de infraestructura “muy esperados por la comunidad, que incluye trabajos de entubamiento y nuevos asfaltos”.

“Esta nueva etapa nos permitirá conectar el trabajo que realizamos sobre la calle Misiones con lo que venimos realizando en el corazón del barrio. También avanzamos con el hormigón y los cordones cuneta, que permitirán mejorar la circulación vehicular en toda la localidad”, remarcó el jefe comunal.

Acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante.

“Vamos a seguir trabajando para transformar cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró Achával.

Una vez concluida, la obra de El Rocío se sumará a una de similares características que la Comuna ya finalizó en el barrio William Morris.

Esa obra hidráulica fue habilitada los primeros días de este mes y consistió en más de 1500 metros lineales de obra y un entubamiento estructural para mejorar la respuesta ante las lluvias.

En esa zona también se complementaron los trabajos con la construcción de nuevas calles de hormigón y cordón cuneta con el objetivo de generar una mejor circulación vehicular.

Ambas obras hidráulicas – la de El Rocío y la de William Morris – fueron las primeras obras estructurales anunciada por el Intendente Federico Achával a mediados de 2022.

En aquel entonces, ambas obras iban a ser concretadas con aportes del Gobierno Nacional. Sin embargo, con la asunción de Javier Milei y su decisión de paralizar la obra pública en todo el territorio nacional, los trabajos quedaron cancelados cuando contaban con poco más del 40% de avance.

De hecho, en varias oportunidades, el jefe comunal, junto a pares de otras comunas, había elevado reclamos para la continuación de las tareas. Finalmente, las obras se reactivaron con aportes del Municipio.