El intendente Federico Achával inauguró, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; una nueva sede de la Casa del Adulto Mayor en Pilar centro.

“Un nuevo espacio pensado especialmente para ellos, donde podrán encontrarse y compartir distintas actividades y talleres culturales”, destacaron desde el gobierno local.

"Los adultos mayores tienen un nuevo espacio para encontrarse, compartir y disfrutar plenamente esta etapa de sus vidas. Acá van a poder participar de talleres, actividades recreativas y propuestas que promueven su salud, su bienestar y su vida en comunidad", expuso Achával.

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"Queremos que sepan que los cuidamos, los queremos y los respetamos, porque con su esfuerzo, su cariño y su experiencia nos formaron como personas y nos marcaron el camino", añadió.

Asimismo, Laurent destacó que el nuevo lugar “está pensado para que los adultos mayores puedan encontrarse, compartir talleres y disfrutar”.

"En Pilar seguimos generando espacios que cuiden y acompañen a quienes hicieron tanto por nuestra comunidad", subrayó el secretario de Gobierno.

Por su parte, Peralta enfatizó en que para el Municipio "es fundamental generar espacios que acompañen y cuiden a nuestros adultos mayores para que puedan disfrutar plenamente de esta etapa de sus vidas y compartir nuevas experiencias".

"Vamos a seguir trabajando para generar políticas públicas que acompañen a nuestros adultos mayores, porque creemos que son fundamentales para poder construir un mejor Pilar", cerró el intendente.