El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema que reduce y restringe los subsidios a la energía, y establece que los usuarios deberán actualizar sus datos en un registro especial para poder acceder al beneficio, destinado a los hogares de menores ingresos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 13/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y alcanza a los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas.

Para la implementación del régimen se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que tomará como base la información ya cargada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Los usuarios podrán actualizar sus datos personales y la composición del grupo familiar a través de formularios digitales o de manera presencial en las oficinas de la ANSES.

La normativa instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético para que asuma la gestión operativa del padrón de beneficiarios y los mecanismos de inscripción, revisión y control.

En paralelo, el nuevo esquema se apoya en los criterios establecidos en el Decreto 943/2025, que fija que podrán acceder al subsidio los hogares cuyos ingresos no superen las tres Canastas Básicas Totales (CBT) definidas por el INDEC.

Actualmente, el valor de cada Canasta Básica Total para un hogar tipo 2 —compuesto por dos adultos y dos menores— se ubica en torno a los $1.308.000 mensuales, según el último dato oficial. De este modo, el ingreso familiar total no podrá superar aproximadamente los $3.900.000 para mantener el beneficio, cifra que se actualiza de manera periódica de acuerdo con la evolución del índice oficial.

En cuanto al consumo, el sistema fija topes subsidiados para la energía eléctrica. De manera general, el límite será de 300 kWh mensuales durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y de invierno (mayo a agosto), mientras que para el resto del año el tope se reduce a 150 kWh.

Para las zonas consideradas cálidas y muy cálidas, la normativa establece consumos base diferenciados, con máximos de 370 kWh y 550 kWh respectivamente durante los meses de verano.

En relación al gas, se mantienen los bloques de consumo establecidos en normativas previas, incluyendo a los usuarios de gas propano indiluido por redes.

Además, la Secretaría de Energía dispuso un plazo de seis meses para completar la migración de los beneficiarios del Programa Hogar, que subsidia la compra de garrafas, al nuevo régimen de subsidios focalizados.

El impacto del recorte se verá reflejado en las facturas una vez que se publiquen los nuevos precios mayoristas de la energía, sobre los cuales se aplicará el esquema de segmentación.

Por último, la implementación del nuevo sistema implica el fin de la Tarifa Social Federal de Gas, que regía hasta ahora, consolidando el cambio de política hacia una reducción del gasto en subsidios.