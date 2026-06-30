La Secretaría de Transporte respondió al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que documentó una suba del 72% en los accidentes del Tren San Martín durante 2024, y afirmó que los indicadores difundidos "no implican necesariamente un incremento de los eventos de mayor gravedad para la seguridad ferroviaria, como choques o descarrilamientos", según el comunicado oficial.

Un plan de acción en marcha, según la gestión

La cartera remarcó que desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria, dispuesta por el Decreto 525/2024, se ejecutaron más de 300 acciones sobre el sistema ferroviario, concentradas en infraestructura crítica, material rodante, señalamiento y mantenimiento.

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Entre ellas, la compra de tres nuevas locomotoras para la Línea San Martín, la primera adquisición de ese tipo desde 2015, de las cuales dos ya están en operación.

También se avnzó, según indicaron, en la implementación del sistema de frenado automático ATS y en la modernización del señalamiento, al sostener que las observaciones del ente de control "no contradicen el rumbo adoptado por esta gestión, sino que reafirman la necesidad de continuar profundizando las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria”, reprodujo Infobae.

Las fallas que expuso la AGN

El informe del organismo de control, que auditó la gestión del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) entre enero de 2023 y diciembre de 2024, había detectado que los fallos técnicos como causa directa de incidentes se multiplicaron un 400%.

El presupuesto asignado al mantenimiento cubrió apenas el 43% de lo requerido en 2023 y el 29% en 2024, mientras que un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 400 millones de dólares, destinado a modernizar el San Martín, fue reasignado por la Resolución 343/25 a otro programa fiscal.

El choque de Palermo y los fondos sin ejecutar

La Emergencia Ferroviaria se declaró un mes después de que dos formaciones del San Martín colisionaran cerca de la estación Palermo, en mayo de 2024, con 60 pasajeros heridos. De los $1,3 billones asignados por decreto, a un año y medio de la medida solo se habían ejecutado $658.242 millones, el 51% del total disponible, de acuerdo al relevamiento de la AGN.

Sanciones archivadas y un sistema de control cuestionado

La auditoría también reveló que un cambio normativo de 2023 dejó sin efecto 43 expedientes sancionatorios de la Línea San Martín, correspondientes a sanciones impuestas entre 2017 y 2022 y recurridas por la operadora estatal.

El nuevo esquema, denominado Control Evaluativo Integral, eliminó las penalidades previas y, según observó la AGN, tampoco establece consecuencias concretas cuando las irregularidades detectadas no son corregidas.

Para la gestión, el diagnóstico no cambia el rumbo

En tanto, el auditor y exsenador Luis Naidenoff había calificado al informe como evidencia de "un fracaso estructural que atraviesa distintas gestiones con distintas visiones políticas".

Por su parte, la Secretaría de Transporte cerró su respuesta al sostener que "hoy existe un plan de acción concreto, obras en ejecución y una estrategia integral orientada a recuperar infraestructura crítica", y remarcó que la Emergencia Ferroviaria "no fue una reacción ante un hecho puntual" sino "una decisión estratégica para reordenar las prioridades de inversión del sistema ferroviario argentino".