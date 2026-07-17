La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó cómo funciona el nuevo sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales, que ya rige en todo el país para conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E.

La medida se consolidó tras la incorporación de la provincia de Buenos Aires al Sistema Nacional de Licencias de Conducir, en el marco del Decreto 196/2025.

Más años de vigencia

El cambio con mayor impacto directo para los conductores es la extensión del plazo de la licencia. Antes, el trámite debía renovarse cada dos años como máximo para todas las licencias profesionales. Con el nuevo esquema, la credencial tiene una validez de cinco años para quienes tienen entre 21 y 65 años, lo que reduce a la mitad la frecuencia de renovación.

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El proceso ahora se inicia de forma remota, con la carga previa de la documentación requerida. Las instancias presenciales quedan reservadas exclusivamente para las evaluaciones psicofísicas y la capacitación, lo que agiliza los pasos frente al esquema anterior, aseguraron desde la Agencia.

Libertad para elegir dónde capacitarse

Cualquier institución, pública o privada, que cumpla con los estándares técnicos y profesionales que exige la ANSV puede sumarse al registro de prestadores. Esto amplía la red de opciones disponibles y permite que cada conductor elija el lugar de capacitación según cercanía y costo, sin depender de un único prestador ni de traslados largos, remarcaron.

Alcance en todo el país

La unificación del sistema habilita a los conductores a realizar sus capacitaciones y exámenes psicofísicos en cualquier jurisdicción adherida al SINALIC. La medida está orientada especialmente a quienes viajan de manera constante por las rutas del país en su actividad profesional.

Capacitación más exigente

Para garantizar condiciones parejas de aptitud entre todos los conductores profesionales, se estandarizaron también los cursos de formación. Las instancias teórico-prácticas para principiantes y los cursos de actualización pasaron a tener una carga de 20 horas, frente a las apenas tres horas que exigía el esquema anterior para renovar una licencia profesional.

Desde la ANSV remarcaron que la mayor vigencia de la credencial, sumada a la libertad de elección entre prestadores, apunta a facilitar el día a día de quienes hacen de la conducción su actividad profesional.

Para consultas, la agencia habilitó el correo [email protected] y sus redes sociales oficiales bajo el usuario @infosegvial en Instagram y Facebook, y @ANSV_Ar en X.