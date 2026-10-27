Los nacimientos inscriptos en Pilar aumentaron 3,0% entre enero y septiembre de 2026 respecto del mismo período de 2025, la primera suba interanual de una serie que arranca en 2020.

En números, el distrito pasó de 3.760 a 3.874 nacimientos, 114 más. Frente a enero–septiembre de 2024 (4.098), el nivel de 2026 es 5,5% menor, y frente a enero–septiembre de 2023 (4.202), 7,8% menor, aunque este año parece haberse quebrado esa tendencia a la baja.

Cinco años de baja antes del repunte

Es que entre enero y septiembre, los nacimientos en Pilar habían bajado todos los años desde 2020: 5.051 ese año, 4.591 en 2021 (−9,1% respecto de enero–septiembre de 2020), 4.434 en 2022 (−3,4% respecto de 2021), 4.202 en 2023 (−5,2%), 4.098 en 2024 (−2,5%) y 3.760 en 2025 (−8,2%). Frente a enero–septiembre de 2020, el nivel de 2026 sigue 23,3% abajo.

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El GBA y la Provincia siguen en caída

Entre enero y septiembre de 2026, los nacimientos en los 24 partidos tradicionales del Gran Buenos Aires pasaron de 58.264 a 51.997 respecto del mismo período de 2025 (−10,8%). En toda la Provincia de Buenos Aires, en tanto, bajaron de 94.709 a 91.929 (−2,9%).

Cuatro partidos del GBA crecen y veinte bajan

Entre enero y septiembre de 2026, respecto del mismo período de 2025, cuatro de los 24 partidos del GBA registraron más nacimientos: Hurlingham (41,4%, un salto atípico: de 261 a 369), Tres de Febrero (6,6%), Esteban Echeverría (1,7%) y Berazategui (0,3%). Los otros veinte cayeron, con bajas de entre 1,4% en San Isidro y 13,9% en Merlo.

Por su parte, los de mayor volumen tuvieron bajas moderadas en el mismo lapso: La Matanza (−3,0%), Quilmes (−2,6%) y Morón (−1,7%). Con esa variación, Pilar (+3,0%) quedó tercero entre los 25 partidos comparados, detrás de Hurlingham y Tres de Febrero.

Datos parciales

La suba en Pilar equivale a 114 nacimientos entre enero y septiembre, y las cifras de 2026 pueden modificarse a medida que el Registro incorpore inscripciones tardías.