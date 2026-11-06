El conductor de un Peugeot 504 que impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok murió el jueves en el Hospital Central de Pilar. La camioneta estaba detenida en la banquina de la Autopista Panamericana, en la intersección con Chacabuco, sentido Capital Federal.

Una camioneta detenida por un desperfecto mecánico

El choque ocurrió el miércoles. Hasta el lugar llegó el Móvil GUP del Destacamento La Lonja, desplazado por un accidente de tránsito.

De acuerdo a fuentes policiales, los efectivos se entrevistaron con el conductor de la Amarok, un constructor de 51 años. Su camioneta estaba estacionada sobre la banquina por un desperfecto mecánico cuando fue colisionada en la parte trasera por el Peugeot.

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Un conductor trasladado consciente al Hospital Central

Siempre de acuerdo a las fuentes policiales, la víctima fatal es Patricio Theodoro Vallejos, de 57 años, quien conducía el Peugeot. Presentaba traumatismos en distintas partes del cuerpo y fue trasladado consciente en una ambulancia del SAME Pilar hasta el Hospital Central.

Hemorragia interna y cirugía de urgencia

En el nosocomio, los médicos de guardia constataron que sufría una hemorragia interna, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación se descompensó y murió el jueves.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Pilar, cuyo magistrado dispuso que la causa sea caratulada como averiguación de causales de muerte. Además, ordenó solicitar fecha para la operación de autopsia y el resto de las diligencias de rigor.