A los 79 años murió Eduardo Héctor Mancini, histórico dirigente y expresidente del Club Presidente Derqui, institución a la que estuvo ligado desde su infancia. Sus restos son velados en la Casa Velatoria Ponce de León de Presidente Derqui hasta las 12:30, y la inhumación se realizará a las 13:30 en el cementerio municipal de la ciudad.

Mancini nació el 3 de marzo de 1947 en Jesús María, Córdoba. Días después, su familia regresó a Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde residía, y poco tiempo más tarde se mudó a Derqui, a una vivienda ubicada a tres cuadras del club que marcaría su vida. Completó la escuela primaria en la Escuela N°22 del barrio Monterrey.

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Trayectoria deportiva

Practicó distintas disciplinas y se destacó en todas. En básquet, vistió las camisetas de Argentinos de Junín, Tiro a Segno, Atlético Pilar y Boca Juniors, tras haber sido convocado en su adolescencia por el Club Atlético San Miguel. En fútbol, jugó en Ferrocarril Oeste y, durante tres meses, en Peñarol de Montevideo, como mediocampista.

Dirigencia en el Club Presidente Derqui

Integró distintas comisiones directivas de la institución derquina y llegó a presidirla. Durante su gestión impulsó la creación del nivel Primario del colegio del club, y a los 43 años fue distinguido como socio vitalicio.

Paso por la política local

Mancini también se desempeñó como delegado de Derqui en tres oportunidades: dos de ellas durante la gestión de Humberto Zúccaro y la restante bajo el mandato del exintendente Sergio Bivort.

Familia y despedida

Estaba casado con la docente jubilada Angélica Chevallier, primera directora del nivel primario del Instituto Santiago Derqui. Tuvo tres hijos —María Eugenia, Mariana e Iván—, los tres profesores de Educación Física.