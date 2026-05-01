Multas de tránsito más caras en mayo y junio: sin VTV hasta $2.215.000
Las infracciones suben un 17% en la Provincia por el fuerte aumento en el precio de la nafta.
Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tienen un ajuste del 16,8% para mayo y junio, impulsado por el fuerte incremento en el precio de la nafta. El Gobierno bonaerense actualizó el valor de la unidad fija (UF) de $1.896 a $2.215.
Infracciones como manejar sin VTV, circular sin cobertura de seguro o superar el límite de velocidad permitido pueden castigarse con multas de hasta $2.215.000.
No es la primera suba del año: las multas ya habían tenido un ajuste del 5,6% a comienzos de 2026 y otro del 4,9% en el bimestre marzo-abril. El valor de la unidad fija se actualiza en línea con el precio del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club de La Plata. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente trepó un 23% adicional.
Los nuevos valores de las multas para mayo y junio:
Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000
No usar casco en moto o cinturón de seguridad: entre $110.750 y $221.500
Pasar semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000
Circular a contramano: entre $664.500 y $2.215.000
Girar a la izquierda en zona prohibida: entre $664.500 y $2.215.000
Mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500
Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000
Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000
Circular con VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000
Manejar sin la edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000
Manejar sin habilitación: entre $664.500 y $2.215.000
Circular sin documentación: entre $110.750 y $221.500
Circular sin cobertura de seguro: entre $664.500 y $2.215.000
Circular sin comprobante del seguro: entre $110.750 y $221.500
Circular con exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500