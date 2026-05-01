Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tienen un ajuste del 16,8% para mayo y junio, impulsado por el fuerte incremento en el precio de la nafta. El Gobierno bonaerense actualizó el valor de la unidad fija (UF) de $1.896 a $2.215.

Infracciones como manejar sin VTV, circular sin cobertura de seguro o superar el límite de velocidad permitido pueden castigarse con multas de hasta $2.215.000.

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No es la primera suba del año: las multas ya habían tenido un ajuste del 5,6% a comienzos de 2026 y otro del 4,9% en el bimestre marzo-abril. El valor de la unidad fija se actualiza en línea con el precio del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club de La Plata. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente trepó un 23% adicional.

Los nuevos valores de las multas para mayo y junio:

Exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000

No usar casco en moto o cinturón de seguridad: entre $110.750 y $221.500

Pasar semáforo en rojo: entre $664.500 y $2.215.000

Circular a contramano: entre $664.500 y $2.215.000

Girar a la izquierda en zona prohibida: entre $664.500 y $2.215.000

Mal estacionamiento: entre $110.750 y $221.500

Conducir alcoholizado: entre $664.500 y $2.215.000

Negarse al test de alcoholemia: entre $1.107.500 y $2.658.000

Circular con VTV vencida: entre $664.500 y $2.215.000

Manejar sin la edad reglamentaria: entre $664.500 y $2.215.000

Manejar sin habilitación: entre $664.500 y $2.215.000

Circular sin documentación: entre $110.750 y $221.500

Circular sin cobertura de seguro: entre $664.500 y $2.215.000

Circular sin comprobante del seguro: entre $110.750 y $221.500

Circular con exceso de ocupantes: entre $110.750 y $221.500