Durante el mes de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y multó a 2.002 conductores por manejar alcoholizados, una de las faltas más graves y de mayor impacto en la seguridad vial.

Los datos corresponden al primer mes del año donde el organismo controló en total 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores.

En cuanto a los casos de alcoholemia positiva, la Agencia destacó que el control que arrojó la más alta concentración de alcohol en sangre en un conductor se realizó en la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes. Allí el test arrojó 3,05 g/l.

A lo largo del mes, según consignaron por medio de un comunicado, también se registraron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Por estas distintas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

“Estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, de manera coordinada con provincias y municipios”, expusieron desde la Agencia.

Casi una tragedia

Durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad.

“Con apoyo policial, finalmente se pudo realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia”, advirtieron.

En Números

Vehículos controlados: 537.019

Infracciones totales: 12.474

Alcoholemias positivas: 2.002

Falta de RTO: 2.453

Falta de cinturón de seguridad: 1.433

Falta de documentación: 1.375

Patente ausente o tapada: 899

Exceso de velocidad: 292

Alcoholemia más alta: 3,05 g/l en RN14, Corrientes