Mujeres que asisten a los talleres de costura de la Casa de Desarrollo Humano de Tribarrial llevaron adelante un proyecto textil para confeccionar guardapolvos que serán destinados a las y los niños que empezarán a asistir a los Centros de Desarrollo Infantil de todo Pilar.

En total, en el distrito hay 16 CDI que abren sus puertas para garantizar la educación, el cuidado y la atención integral de la primera infancia.

La jornada solidaria contó con la participación del intendente Federico Achával que se acercó a la sede de la Casa de Desarrollo donde las mujeres aprenden distintos oficios y comparten la vida en comunidad.

Durante la visita, el jefe comunal destacó: “Las vecinas que participan del taller de costura hicieron guardapolvos para los chicos que van a los Centros de Desarrollo Infantil de todo Pilar. Estos ejemplos nos demuestran que vale la pena construir desde la solidaridad y el compromiso con el otro".

Durante la actividad, estuvo presente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y la titular de Desarrollo Social, Paula González.

"Vamos a seguir trabajando para tender puentes hacia una sociedad más justa", cerró Achával.