Mujeres confeccionaron guardapolvos para los chicos de los CDI de todo Pilar
Se trata de vecinas que asisten al taller de costura de la Casa de Desarrollo Humano de Tribarrial.
Mujeres que asisten a los talleres de costura de la Casa de Desarrollo Humano de Tribarrial llevaron adelante un proyecto textil para confeccionar guardapolvos que serán destinados a las y los niños que empezarán a asistir a los Centros de Desarrollo Infantil de todo Pilar.
En total, en el distrito hay 16 CDI que abren sus puertas para garantizar la educación, el cuidado y la atención integral de la primera infancia.
La jornada solidaria contó con la participación del intendente Federico Achával que se acercó a la sede de la Casa de Desarrollo donde las mujeres aprenden distintos oficios y comparten la vida en comunidad.
Durante la visita, el jefe comunal destacó: “Las vecinas que participan del taller de costura hicieron guardapolvos para los chicos que van a los Centros de Desarrollo Infantil de todo Pilar. Estos ejemplos nos demuestran que vale la pena construir desde la solidaridad y el compromiso con el otro".
Durante la actividad, estuvo presente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y la titular de Desarrollo Social, Paula González.
"Vamos a seguir trabajando para tender puentes hacia una sociedad más justa", cerró Achával.