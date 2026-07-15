Miles de pilarenses festejaron el pase de la Selección Argentina de fútbol a la final del Mundial 2026. Fue tras el vibrante encuentro en el que los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por 2 a 1 a Inglaterra.

Ahora Selección jugará la final el próximo domingo contra España para definir quién se quedará con la Copa.

Argentina comenzó el partido con mejores oportunidades, aunque en el inicio del complemento quedó abajo en el marcador tras un gol de Anthony Gordon.

Sin embargo, en lo que fue uno de los mejores partidos de la selección de Lionel Scaloni, el equipo albiceleste lo dio vuelta: Primero gracias al empate de Enzo Fernández y luego con el segundo tanto convertido por Lautaro Martínez.

Las alternativas del partido se pudieron seguir nuevamente desde el Paseo del Centro donde el Municipio de Pilar volvió a desplegar una pantalla gigante. Y tras el resultado favorable, el centro fue copado por vecinos y vecinas eufóricos que salieron a festejar en comunidad.

La pantalla gigante en Pilar ya es una tradición en el paso de la Selección Argentina en el certamen. En el Mundial se estrenó en dieciseisavos de final, cuando Argentina venció a Cabo Verde por 3 a 2 también en un partido tenso, luego en el triunfo contra Egipto, en una remontada histórica donde la albiceleste se terminó imponiendo 3 a 2 y más tarde en el enfrentamiento ante Suiza, donde Argentina venció tres a uno en la prórroga al equipo europeo.

Los festejos se extienden en todas las localidades, a la espera de la gran final que se desarrollará este domingo.

