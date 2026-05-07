Un merendero de Pilar atraviesa un delicado momento al tener que afrontar el pago de una abultada factura de suministro eléctrico y no contar con el dinero para poder cancelarla.

Se trata del comedor y merendero “Hijos del Corazón” ubicado en la localidad de Presidente Derqui y administrado por la reconocida vecina y deportista Norma Ramos.

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Según consignó Ramos, en diálogo con Pilar de Todos, deben afrontar el pago de una factura de Edenor que asciende a casi 2 millones de pesos. Se trata de una situación que Ramos calificó como “extrema” a lo que se suma que la empresa concesionaria ya les envió el aviso de corte del suministro.

“Estamos pasando mal momento y necesitamos cancelar la factura de luz de nuestro Comedor y Merendero y agradecer infinitamente a todos los corazones solidarios que son incondicionales con nosotros”, expresó.

La factura asciende puntualmente a $1.895.073 monto muy elevado e imposible de afrontar para la institución.

“Hace ya varios meses que el monto de cada factura es muy alto. Hemos ido a reclamar a las oficinas de Edenor pero no obtenemos respuestas. Quedamos envueltos en mucha burocracia y estamos desesperados, porque si se concreta el corte de energía, perderemos la mercadería que actualmente almacenamos en nuestro freezer”, relató Ramos.

Ante la situación de emergencia que atraviesan, lanzaron una rifa con la que intentarán reunir el monto final.

“Solo esperamos que Edenor tenga paciencia y nos desconecte el servicio”, pidió Ramos.

Actualmente, según contó la mujer a este medio, la institución ofrece meriendas y cenas todos los días, mientras que los sábados asiste a los vecinos con almuerzo y meriendas. A ello, Ramos le suma una pata deportiva ya que los chicos que llegan pueden participar de diferentes actividades atléticas.

“En los últimos 6 o 7 meses, se incrementó la cantidad de personas que llegan pidiendo un plato de comida. Estamos asistiendo a unas 150 personas. Familias, chicos y adultos mayores”, aseveró Ramos.

Para colaborar con la compra de números para la rifa se puede escribir al 1159812262 o colaborar al alias Merendero.nr a nombre de Norma Ramos.

