El comedor y merendero del distrito que debía reunir casi 2 millones de pesos para pagar una factura del servicio eléctrico, finalmente logró el objetivo y pudo cancelar la abultada deuda.



Se trata del espacio “Hijos del Corazón”, que está emplazado en la localidad de Presidente Derqui y que, tras recibir la factura más un aviso de corte del suministro, se encontraba ante una situación extrema.

El lugar, administrado por la reconocida deportista Norma Ramos, inició entonces una campaña de venta de rifas para intentar reunir lo más pronto posible los casi 2 millones de pesos.

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Este miércoles por la noche, fue la propia Ramos quien por medio de una transmisión en vivo en redes sociales, confirmó que el dinero fue reunido en su totalidad al tiempo que agregó que la factura ya fue abonada a Edenor, mostrando los correspondientes comprobantes.

Tras ello, Ramos junto a su grupo de voluntarios se dispusieron a sortear los premios de la rifa que organizaron no sin antes agradecer a todos aquellos que colaboraron para alcanzar el objetivo.

“Era una cifra bastante elevada y ya teníamos el aviso de corte de luz. Gracias a unos amigos del alma, Miguel Lezcano y su esposa Raquelita de la provincia de Salta pudimos organizar esta rifa con 11 premios. Y gracias a Dios y a la ayuda de todos los corazones solidarios, ya pagamos la factura de luz”, expresó Ramos frente a la cámara.

Asimismo, la mujer, que lleva adelante el comedor hace más de 10 años, aprovechó el espacio para responder a, según sus propias palabras, “comentarios negativos” que recibió.

“Nuestro comedor no está subvencionado. Contamos con nuestros padrinos y diferentes ONG que nos ayudan a diario así como colaboradores del rubro del deporte”, expresó Ramos.

Y agregó que, pese al “trago amargo por comentarios de malas personas”, ello no la afecta porque, aseguró “hablan sin tener el conocimiento de lo que se realiza todos los días en el comedor”.

“A esas personas les digo que Dios los acompañe y les de mucha fuerza para tener un mejor corazón. Llevar adelante un comedor no es fácil, Nosotros trabajamos con respeto, con mucho amor y con un equipo totalmente voluntario”, detalló.

Finalmente, Ramos agradeció “a todos los que se suman para ayudar. Vecinos que nos traen donaciones de ropa, juguetes, calzados. Y todo llega a destino”, cerró Ramos.