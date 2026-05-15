El nuevo esquema de servicios del ferrocarril Belgrano Norte golpeará con fuerza a los usuarios del partido de Pilar durante los días hábiles.

Según un relevamiento del nuevo cronograma horario de Ferrovías realizado por Pilar de Todos, se eliminaron 12 trenes de recorrido completo de lunes a viernes que unen el disstrito con Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del 19 de mayo, se confirma una pérdida de conectividad importante durante la semana laboral. Mientras que en el cronograma actual circulan 105 trenes completos por día de lunes a viernes, ahora esa cifra caerá a 93.

El recorte en la semana

La quita de estos 12 servicios diarios afecta ambos sentidos de circulación, lo que complica tanto la salida hacia el trabajo como el regreso al hogar:

Hacia Villa Rosa: El cronograma pasó de tener 52 trenes a 45 que llegan hasta la cabecera. Son 7 servicios menos por día.

Hacia Retiro: De los 53 trenes que parten desde Villa Rosa, ahora solo quedarán 48. Una pérdida de 5 servicios diarios.

Puede interesarte

Esta reducción se traduce en frecuencias que ahora promediarán entre los 18 y 20 minutos en horas pico, cuando antes era de 15 minutos. Al haber menos formaciones realizando el trayecto largo, el amontonamiento de pasajeros es mayor, afectando directamente la calidad del viaje de miles de susuarios.

Estabilidad los fines de semana

A diferencia del fuerte ajuste que se vive de lunes a viernes, el relevamiento de los datos para los días sábados arroja que en el caso de los servicios de “punta a punta” se mantiene idéntico al esquema anterior.

Según el nuevo cuadro, los sábados seguirán operando los 63 servicios totales (30 de ida hacia Villa Rosa y 33 de vuelta hacia Retiro), sin presentar bajas en la cantidad de formaciones. Por su parte, los domingos y feriados el cronograma se mantiene prácticamente sin cambios, con apenas una frecuencia menos en todo el día.

De esta manera, el "hachazo" del nuevo horario queda concentrado exclusivamente en los días de mayor demanda, dejando en evidencia un ajuste que impacta de lleno en el bolsillo y el tiempo de los trabajadores y estudiantes que dependen del tren cada día.

MIRÁ EL NUEVO CRONOGRAMA: