Como todos los 15 de julio se celebra la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario que permitió el reconocimiento legal y familiar para las parejas del mismo sexo.

Con esto, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y décimo en el mundo en haberla sancionado. Pero, ¿qué pasa a 16 años?

Desde entonces, y pese a que no hay una estadística, en la provincia de Buenos Aires se registraron alrededor de 11 mil casamientos de personas del mismo sexo. El primero de ellos se realizó en el partido de Pilar el 5 de agosto de 2010.

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Si se toma números a nivel país, son unos 25.000 casamientos homosexuales en el país. La gran mayoría, el 75%, se dieron en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, el otro distrito que marcó tendencia en este sentido.

De acuerdo a las cifras de los últimos años a las que accedió Agencia DIB, el número de matrimonios igualitarios viene en caída, aunque es en proporción con la baja en general de los casamientos. De unas 1.030 personas del mismo sexo que dieron el “sí” en 2022, se pasó a 919 el año pasado. Y en lo que va de 2026 son 461 en todo el territorio.

Pese a esta caída, lo cierto es que sobre el total de casamientos que hay en la provincia, alrededor del 2% son bajo la ley aprobada en 2010. Sin embargo, hay que destacar que en los últimos cuatro años, la cantidad de “compromisos” de los bonaerenses cayó casi 22%.

La ley de Matrimonio Igualitario

En este marco, Gleeden, la plataforma de encuentros no monógamos pensada por y para mujeres, indicó que el 68% de las personas que sostiene relaciones estables de muchos años afirma que la apertura pautada del vínculo o la aceptación madura de espacios extraconyugales es el verdadero dinamizador para que el proyecto común perdure.

Esta ley, que marcó un hito en la ampliación de derechos en nuestro país, para la población LGTBI+ permitió que se constituyan familias con los mismos derechos y obligaciones y en igualdad de condiciones que las familias heterosexuales, incluida la adopción.

La sanción del matrimonio igualitario fue el logro de la lucha durante años de diferentes colectivos y organizaciones por el reconocimiento de sus derechos, y el puntapié inicial de las conquistas que le siguieron en su momento como son la Ley de Identidad de Género, la incorporación del Género No Binario en el DNI y el Cupo Laboral travesti-trans. (DIB).