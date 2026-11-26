Más del 40% de los jóvenes bonaerenses de entre 12 y 21 años dice no chequear la información que encuentra en internet, según una encuesta a 2.137 adolescentes y jóvenes de 85 municipios de la Provincia, entre ellos Pilar.

El mismo relevamiento muestra que el 63,4% afirma usar inteligencia artificial de manera diaria y que el 94% tiene celular propio, un dato cercano al 97% que arrojó a nivel nacional el relevamiento Aprender 2025.

El estudio, titulado “Vidas atravesadas por el algoritmo. Uso de internet, redes e inteligencia artificial en jóvenes en cruce con la Educación Sexual Integral”, fue presentado por la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, junto con la subsecretaria Sabrina Cartabia y referentes juveniles de distintos distritos.

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La encuesta fue virtual, anónima y autoadministrada. Se complementó con tres grupos focales de jóvenes del conurbano bonaerense y con datos de talleres participativos del programa “ESI con Amigues” realizados durante 2024 y 2025.

Pilar integra la lista de distritos cuyos jóvenes participaron de la encuesta, junto con San Isidro, Tigre, San Fernando, Vicente López, San Miguel, Malvinas Argentinas, General Rodríguez y Luján, entre otros.

Pantallas en cada rato libre

El 55,9% dijo estar bastante tiempo frente a las pantallas (“cada rato libre que tengo”), el 24,9% declaró pasar poco tiempo y el 17,4% afirmó pasar mucho tiempo.

Inteligencia artificial para estudiar y para hablar de emociones

Entre los usos de la IA, los jóvenes mencionaron principalmente las tareas escolares (50,49%) y la investigación sobre un tema de interés (41,09%). Además, el 10,15% la usa para hablar de sus emociones.

Sobre ese punto, el informe advierte que el dato, leído junto con el interés por la salud mental, revela un “déficit de vínculos de confianza y dificultades para acceder a dispositivos de salud”. La salud mental fue, además, el tema que más jóvenes quieren abordar en Educación Sexual Integral, con el 37,86% de las respuestas.

Información sin verificar

Entre quienes se informan sobre sexualidad buscando en internet, que son el 37,15%, un 17,31% usa inteligencia artificial y un 38,42% recurre a Google, cuyas respuestas hoy se apoyan en IA.

En ese contexto, el informe sostiene que “la inmediatez de la respuesta de la IA puede aumentar la intolerancia a la incertidumbre y obturar la reflexión crítica”. Por su parte, califica de “alarmante” el alto número de jóvenes que no chequea lo que busca, teniendo en cuenta el tiempo que pasan en pantallas y la circulación de noticias falsas en redes.