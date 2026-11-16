Más de 40 fiestas, ferias, carreras y espectáculos se realizarán en localidades de la Provincia de Buenos Aires entre el jueves 19 y el lunes 23 de noviembre, con el feriado por el Día de la Soberanía Nacional como eje de la agenda turística.

La gastronomía será la protagonista: asados con cuero, cordero, bondiola, empanadas, milanesas y cocina italiana aparecen en la programación de distintos destinos, junto con aniversarios de ciudades y pueblos, certámenes de folklore y pruebas atléticas.

De acuerdo al calendario especial de eventos turísticos de la Provincia de Buenos Aires, buena parte de las propuestas son de entrada gratuita y se concentran entre el sábado 21 y el domingo 22. Las actividades están sujetas a modificaciones por decisión de los organizadores, de los municipios o por condiciones climáticas.

La Plata y Magdalena celebran sus aniversarios

La Plata festejará su 144º aniversario el jueves 19 desde las 15:30 en la Plaza Moreno, con espectáculos de Los Palmeras, Dillom, Etiqueta Negra, la Orquesta Sinfónica Juvenil de PBA, La Cumparsita e Islas Mujeres, además de los grupos ganadores del certamen La Plata Rock. Del viernes 20 al domingo 22 se desarrollará el Festival del Jazz La Plata Capital, en el marco de la Semana de la Música, con entrada gratuita.

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Magdalena, en tanto, celebrará sus 250 años del jueves 19 al lunes 23. La programación incluye una velada de gala en el Teatro Español, el acto protocolar y el desfile de instituciones en la plaza San Martín, y shows de Rodrigo Tapari, La Konga y La Delio Valdez en el Parque de la Memoria.

Otras localidades también tendrán festejos: Ramallo cumple 162 años el domingo 22, con cierre musical de Bersuit Vergarabat en el Puerto Municipal; Jáuregui (Luján) celebra sus 142 años, Villars (General Las Heras) sus 120 y Crotto (Tapalqué) sus 112.

El asado con cuero y el cordero encabezan la oferta gastronómica

Bolívar realizará la 4° Fiesta Provincial del Asado con Cuero y Concurso de Asadores en el Parque Las Acollaradas: el sábado 21 a las 21:00 se encenderá el fuego y el domingo 22 habrá concurso, feria de artesanos y cierre con Yamila Cafrune.

En Germania (General Pinto), la 19° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense tendrá el domingo 22 desfile gaucho, almuerzo a las 12:30, juego de riendas con $1.500.000 en premios y cierre con Los Palmeras. Por su parte, Arboledas (Daireaux) organiza la 16° Fiesta Regional del Cordero el domingo 22 desde las 12:00, con entrada de $25.000 para mayores y $15.000 para menores.

La oferta se completa con la Fiesta de la Bondiola y la Tradición en General Belgrano, la 9º Fiesta de la Empanada en Gardey (Tandil) y la 1° Fiesta de la Milanesa en Azul, el sábado 21 desde las 18:00 sobre la avenida Cacique Catriel.

En la vertiente italiana, La Plata sumará el 9º Festival de la Gastronomía Italiana en el Parque Alberti, avenida 25 y 38, del viernes 20 al domingo 22 desde las 12:00. En Tandil, Tandil Celebra Italia funcionará del sábado 21 al lunes 23 en la Diagonal del Parque Independencia.

Pueblos turísticos, folklore y tradición

La 55º Fiesta Provincial de la Galleta se hará en Rafael Obligado (Rojas) el sábado 21 y el domingo 22 en la Plaza Manuel Belgrano. En Villa Ruiz (San Andrés de Giles), la 20º Fiesta Provincial del Camino Real reunirá el domingo 22 destrezas gauchas, jineteada y música, con cierre de La Nueva Luna a las 22:30. Ambas localidades integran el programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo bonaerense.

Las fiestas tradicionalistas también tendrán lugar en O’Brien (Bragado) y Pergamino. En paralelo continúan las sedes del 55º Pre Cosquín en Santa Teresita (La Costa), del viernes 20 al domingo 22; en La Plata, del sábado 21 al lunes 23; y en Vedia (Leandro N. Alem), cuyos ganadores competirán en el 67º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en enero de 2027.

Carreras y pruebas de resistencia en distintos puntos

El calendario deportivo incluye la Ultra Balcarce, del viernes 20 al domingo 22 en la pista Serapio Gómez; la Carrera Bomberos Voluntarios de Ensenada, el sábado 21 a las 20:00 en la Rotonda de Punta Lara; y el Acuatlón Chascomús, el domingo 22 a las 8:00 sobre la avenida Costanera.

El domingo 22 también se correrán el 32° Desafío Aventura Salamone, en Laprida, con distancias de 3, 7, 15 y 21 kilómetros, y la Carrera Homenaje Ara San Juan, en Hinojo (Olavarría), de 5 y 10 kilómetros. En Salto, el 5º Maratón Salto largará a las 6:00 desde la Plaza San Martín, con distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ferias, cine y propuestas culturales

Bahía Blanca será sede de FISA 2026, del viernes 20 al lunes 23, de 11:00 a 21:00, con más de 200 expositores en 4.800 metros cuadrados cubiertos y entrada de $10.000 por los cuatro días.

En La Plata, el 21° FESAALP – Festival de Cine Latinoamericano se extenderá del sábado 21 al domingo 29 con entrada gratuita, y el sábado 21 de 20:00 a 23:00 se hará La Noche de los Templos, con visitas guiadas a iglesias, sinagogas y mezquitas. En Luján, la bodega Zaffratelli realizará el lunes 23 de 18:00 a 23:00 una gala solidaria con la Fundación Mirarte y la Orquesta de Folklore del Falla, con reserva previa y cupos limitados.

Toda la información está disponible en buenosaires.tur.ar/que-hacer.