El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en Berazategui.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Para recuperar el prestigio de la Policía de la provincia era indispensable llevar adelante una transformación profunda e integral como la que estamos realizando: invertimos en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de todos los agentes de nuestra fuerza”.

"Este esfuerzo es mucho más importante hoy, ya que sostenemos una inversión histórica en materia de seguridad a pesar de un Gobierno nacional que ajusta y nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Aquí no hay lugar para la motosierra: los cadetes y las familias bonaerenses pueden contar con nuestro compromiso innegociable para consolidar una fuerza que esté a la altura de las demandas de nuestro pueblo".

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Al finalizar sus estudios a fin de año, estos cadetes se sumarán a los más de 90 mil efectivos de la Policía provincial. Al respecto, Alonso señaló: “Quienes desempeñan este trabajo en las calles necesitan de una rigurosa preparación y también de los enormes valores que guían a nuestra fuerza: esta jura de fidelidad a la bandera representa el compromiso de que cada agente dará todo de sí para cuidar y proteger a los y las bonaerenses”.

Durante la jornada, se inauguró la obra de puesta en valor del polideportivo de la escuela Vucetich, donde se desarrollan actividades de entrenamiento físico y operativo de los futuros policías. Entre otros trabajos, se realizó el recambio de chapas del techo y zinguería, la renovación de la instalación eléctrica, la construcción de nuevos baños con vestuarios y el reacondicionamiento de la cancha deportiva para distintas disciplinas.

Por último, Kicillof sostuvo: "Acompañamos este juramento y reafirmamos, una vez más, que el Gobierno provincial está decidido a seguir combatiendo el delito para cuidar a las y los bonaerenses en todos los rincones de nuestra provincia".

Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; sus pares de Benito Juárez, Julio Marini, de General Paz, Juan Manuel Álvarez; y de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y autoridades policiales.