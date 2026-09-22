La Reserva Natural Municipal del Pilar realizará el sábado 26 de septiembre, a las 14:30, una charla gratuita y abierta a todo público sobre plantas nativas y mariposas, sin inscripción previa.

El vínculo entre las mariposas y la flora nativa*

Con la llegada de la primavera, las mariposas recuperan protagonismo en los ambientes locales. La propuesta busca explicar por qué muchas especies necesitan plantas nativas puntuales para depositar sus huevos y completar su ciclo de vida, desde la etapa de huevo hasta la de adulto. Durante el encuentro se presentarán algunas de esas especies vegetales y se abordará la importancia de conservarlas y multiplicarlas para favorecer la biodiversidad del área protegida.

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Una colecta solidaria en paralelo*

En cada actividad de la Reserva se reciben además donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma, que funciona en la zona.

Cómo participar

El encuentro se desarrolla en la Reserva Natural Municipal del Pilar y se suspende en caso de lluvia. La organización difunde novedades, recorridos y talleres a través de un canal oficial de WhatsApp y de sus redes sociales (@patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar en Instagram, @reservanatural.delpilar en Facebook), además de un teléfono de contacto habilitado para consultas.