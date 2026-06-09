Manzanares tendrá parada en el tren de larga distancia Retiro–Junín a partir del 22 de junio, según confirmó Trenes Argentinos.

La localidad se suma así a un servicio que ya conectaba Buenos Aires con el interior bonaerense por la Línea San Martín, pero que hasta ahora no se detenía en la estación pilarense.

Junto a Manzanares, el nuevo diagrama incorpora también paradas en Dr. Domingo Cabred —Open Door, partido de Luján— y en Cortínez, otra localidad del mismo partido.

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Las tres suman a un recorrido que ya incluye José C. Paz, Pilar, Mercedes, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O'Higgins y Junín como cabecera final.

Horarios desde el 22 de junio

Según el cuadro horario informado por la empresa ferroviaria, el servicio opera todos los días con una formación en cada sentido. El tren que parte desde Junín hacia Retiro sale a la 1:10 —excepto feriados— y tiene previsto su paso por Manzanares cerca de las 6:00; el arribo a Retiro está programado para las 7:28.

En sentido contrario, la formación que sale de Retiro hacia Junín inicia su recorrido a las 18:15 y llegaría a Manzanares alrededor de las 19:46, para continuar luego hasta destino final. (VER CRONOGRAMA AL PIE DE LA NOTA).

La venta de pasajes está habilitada hasta el 30 de junio en el sitio webventas.sofse.gob.ar y en las boleterías habilitadas.

Tarifas y categorías

Los valores informados para el tramo completo son de $3.400 en Primera y $4.200 en Pullman. Jubilados y pensionados acceden a un 40% de descuento comprando online con DNI y credencial, o en boletería.

La diferencia entre categorías no es menor. Los coches de Primera cuentan con climatización frío/calor y asientos reclinables en filas de dos lugares.

El sector Pullman ofrece mayor amplitud, con asientos individuales y dobles también reclinables. En ambos casos, los lugares son numerados y asignados al momento de la compra.

Qué incluye el servicio

El tren de larga distancia se diferencia del servicio urbano del San Martín —que también para en Manzanares— por sus condiciones de viaje: vagones con aire acondicionado, baños a bordo y un coche con kiosco. El entorno está pensado para trayectos de más de cinco horas, con menor cantidad de pasajeros y mayor comodidad general.

El sector Pullman incorpora además espacio para silla de ruedas y baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Nuevo cronograma