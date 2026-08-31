Una bebé de cinco meses murió tras ser atacada por un perro de raza pitbull en la localidad bonaerense de Ingeniero Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas. La pequeña estaba en el interior de su casa, cuando fue víctima de la brutal agresión.



El hecho cuando el animal ingresó a la zona principal de la propiedad durante un descuido familiar y atacó de a la menor, causándole severos traumatismos en la cabeza que terminaron provocándole la muerte horas más tarde.

La víctima, identificada como Emma, fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete. Allí permaneció en estado reservado y los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

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Al recibir la denuncia del hecho al 911, personal del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas se presentó en el lugar y entrevistó a la dueña del animal. Durante su relato de los hechos, una mujer refirió que, momentos antes, su hija pasó a visitarla con Emma, su nieta, y en un descuido el pitbull ingresó y mordió a la menor en la cabeza.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, que dispuso las pericias para determinar la mecánica del ataque y evaluar las eventuales responsabilidades penales.

Después de la denuncia, personal de Zoonosis retiró al perro de la casa y lo trasladó a una dependencia municipal. De acuerdo con la información publicada por medios locales, el animal permanecerá alojado bajo observación sanitaria obligatoria durante diez días, por disposición judicial.

Fuente: Agencia DIB