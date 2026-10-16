El Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró día no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, además de feriado optativo para el comercio, la industria y el resto de las actividades, para el martes 10 de noviembre en el partido de Luján. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 495 del Ministerio de Gobierno, firmada por el ministro Carlos Bianco, tras un pedido formal del municipio.

La decisión se fundamenta en los preparativos logísticos y el ordenamiento comunitario necesarios ante la posible llegada de Su Santidad, cuya gira está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y fue declarada de interés provincial. Según la normativa, las ciudades de Luján y de Almirante Brown serían las sedes principales de las actividades centrales en territorio bonaerense.

Los considerandos de la resolución detallan que la masiva afluencia de fieles requerirá un despliegue extraordinario en materia de seguridad, higiene, transporte y asistencia sanitaria. Ante la eventual llegada de miles de peregrinos, las autoridades prevén cortes y restricciones viales, controles vehiculares y la utilización de establecimientos educativos como centros de alojamiento transitorio.

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El Ejecutivo provincial busca, con este asueto, facilitar las tareas de los equipos operativos, descomprimir la circulación habitual y permitir la participación de la comunidad en los preparativos. Cabe recordar que el papa León XIV transita actualmente su posoperatorio tras una intervención quirúrgica en el pulmón derecho. Por este motivo, el Gobierno de Javier Milei permanece a la espera de una definición del Vaticano sobre la concreción del viaje. En caso de que se anuncie la suspensión o postergación de la visita, las autoridades deberán definir el futuro de los feriados establecidos.