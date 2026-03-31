Las empresas de colectivos de jurisdicción nacional y provincial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que reducirán la frecuencia de los servicios a partir de este miércoles 1 de abril.

La medida responde al incremento intempestivo del precio del gasoil y la falta de reconocimiento de este aumento de costos por parte de las autoridades.

Cuatro cámaras empresariales de transporte emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre la imposibilidad de mantener los niveles actuales de prestación del servicio de colectivos con los ingresos existentes. Las organizaciones enfatizan que el aumento del precio del gasoil, sumado a la ausencia de respuesta de las autoridades ante reclamos previos, genera una situación insostenible para la operatoria.

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Las empresas subrayan que han realizado oportunos reclamos a las autoridades solicitando el reconocimiento del incremento de costos operacionales, pero sin obtener respuesta alguna. Frente a esta situación, decidieron implementar un recorte en la frecuencia de servicios como medida de ajuste que permita viabilizar la continuidad de las operaciones.

El comunicado reitera de forma urgente el pedido dirigido a las autoridades para que adopten medidas inmediatas que posibiliten mantener los niveles normales de servicio. Las cámaras empresariales buscan que se reconozca el incremento de costos operacionales y se implemente algún mecanismo de compensación que viabilice la continuidad de las operaciones.

El mismo día que comienzan a aplicar la medida, las empresas aumentarán el costo de sus boletos, en un 5%. Este ajuste responde al esquema de actualización mensual, que combina el índice de inflación (2,9%) con un adicional del 2%.

Esta modificación alcanzará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que pasarán a abonar el mínimo de $715,24, como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, cuyo pago será de $871,30.

Mientras el Gobierno porteño dispuso un alza de 4,9% para el boleto de colectivos, la gestión bonaerense estableció un ajuste de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.

Qué cámaras de colectivos reducen las frecuencias

Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.) — Agrupa a empresas transportistas de la provincia

Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.) — Representa a empresarios del transporte urbano provincial

Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) — Organización de empresas de autotransporte de pasajeros

Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) — Cámara empresarial de transporte urbano porteño. (DIB)