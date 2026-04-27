Las cámaras empresarias que representan al transporte público automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires difundieron un comunicado en el que se declaran en estado de emergencia y advierten que podrían aplicar nuevas reducciones en las frecuencias de colectivos si el Gobierno no da respuestas concretas antes del jueves 30 de abril.

La medida hace referencia a los recortes de servicio aplicados a comienzos de abril, cuando las empresas decidieron disminuir las frecuencias ante el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio de los combustibles, generando graves dificultades para miles de pasajeros en el AMBA.

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"Las Cámaras esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad", indicaron en el comunicado.

Y advirtieron que de no mediar un acuerdo antes del 30 de abril, evaluarán "volver a aplicar mayores reducciones en los servicios", que afectarán principalmente los horarios nocturnos y de menor demanda.

Las empresas le reclaman al Gobierno Nacional el pago de una deuda de 128 mil millones de pesos y describen la situación como "insostenible". "En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios", señalaron.

Al mismo tiempo, precisaron que "se han llevado adelante múltiples instancias de diálogo en las que no solo se expuso la gravedad de la situación, sino que también se acercaron propuestas concretas orientadas a eficientizar el sistema, sin que hasta el momento se hayan traducido en soluciones efectivas".

El comunicado fue firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).