Locales de Pilar se suman a una nueva edición de la Noche de las Heladerías, la jornada de promociones que se extiende a lo largo del país en el marco de una iniciativa que cuenta con la organización de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya).

La jornada, que se realizará este miércoles 18 de noviembre, desde las 19 horas propone a los clientes acceder a promos especiales como el 2x1 en ¼ kg de helado.

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En las sucursales que forman parte de la iniciativa, las promos estarán disponibles desde las 19 horas.

Para los que deseen participar, es importante destacar que los locales podrán establecer límites de promociones por persona y condiciones vinculadas con la disponibilidad de stock.

Qué heladerías de Pilar participan

Entre los locales adheridos de la zona figuran:

Bomquebom – Av. Tomás Márquez 1200. Pilar centro



Fragola – Charcas 1280 Pilar



Iceland - San Martín 703 Pilar centro

Freddo

Badolato’s - Tucumán 370, Pilar centro

Conviene consultar en cada local las condiciones de la promoción antes de acercarse.

