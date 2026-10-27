El distrito se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Frutilla Pilarense, un evento que busca realzar el trabajo de los productores de esa fruta en la zona.

La celebración, que ya cuenta con varias ediciones anteriores, se desplegará en la localidad de Fátima este sábado 31 de octubre a partir de las 11 de la mañana.

Organizada por el Municipio de Pilar, la jornada se realizará en la Plaza Empalme, ubicada en la calle Belgrano y Quirno Costa.

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Durante el día, la comunidad podrá recorrer diferentes puestos de las y los productores de frutilla pilarenses. Desde la Comuna, resaltaron que el distrito “es uno de los principales productores de frutilla bonaerense” e invita a la comunidad a celebrar.

La jornada servirá, además, “para conocer de cerca el trabajo de nuestros productores”, indicaron desde el Municipio.

Además, se podrá disfrutar de puestos gastronómicos, shows en vivo, una feria de artesanos entre otras actividades.

