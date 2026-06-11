Con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, se mantiene el furor por completar el álbum de figuritas y en ese marco llega este fin de semana una nueva oportunidad para lograr ese objetivo.

Será con la llegada de una nueva jornada de intercambio de figuritas que, en este caso, está organizada por el área de Cultura del Municipio de Pilar y que se desplegará durante la celebración de las Fiestas Patronales de Presidente Derqui.

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“Vení a intercambiar tus figuritas. Trae tus repetidas a las Fiestas Patronales 2026 de Presidente Derqui”, invitan desde el área comunal.

La cita es este domingo 14 de junio en el horario de 14 a 17 horas. Habrá un espacio para ello en el Paseo Antonio Toro ubicado en Av. De Mayo y Av. Toro de la localidad de Presidente Derqui.

“Te esperamos este domingo para cambiar tus figus y disfrutar todas las propuestas de esta gran celebración”, convocaron.

Las Fiestas Patronales se desarrollarán desde las 9 de la mañana con la tradicional procesión que partirá desde la Estación de trenes, luego será el turno de la santa misa para, más tarde, darle paso al desfile cívico.

Por la tarde, en tanto, será el turno de los espectáculos artísticos que se desplegarán en el Paseo Toro.



