Luego del éxito de su primera convocatoria a comienzos de año donde concurrieron más de 100 personas, regresa una de las propuestas holísticas y comunitarias más convocantes de la región: la segunda edición de "Encuentro de Almas en la Naturaleza".

El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre, de 10:00 a 16:00 hs., en la Reserva Natural del Pilar – Argerich S/N-.

La jornada es organizada por María Belén Gerbaudo de OMABE - Energía y Espiritualidad y con la humanización y difusión a cargo de Melisa Muñoz. Es libre y gratuita y se invita a la comunidad a “reencontrarse en tribu, honrar el camino recorrido durante el año, celebrar la transformación personal e integrar cuerpo, mente y espíritu a través de diversas disciplinas”.

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Una propuesta holística integral e interdisciplinaria

La jornada contará con un itinerario guiado por destacados facilitadores y especialistas en salud integral, ecología y prácticas conscientes:

10:20 hs. – Iniciación energizante: Apertura a cargo de Belu (Omabe - energía y espiritualidad).



11:00 hs. – Yoga consciente: Práctica guiada por Aye (Mantis Yoga).

Almuerzo compartido: Espacio de encuentro y camaradería entre los asistentes.



12:30 hs. – Cuidado del medio ambiente: Charla sobre ecología y preservación a cargo de Nico (Reserva Natural del Pilar).



13:30 hs. – Bienestar, salud y psiconutrición: Disertación a cargo de Gaby y Pao (Biohackers).



14:30 hs. – Meditación e introspección: Espacio de conexión interior coordinado por Pau (Presente Perfecto).



15:15 hs. – Sonidoterapia y cuencos: Cierre armónico a través del sonido a cargo de Dani (Bodhi_ok).



"En enero nos reunimos para recordar quiénes somos, y hoy la vida nos invita a honrar el camino andado, cosechando en comunidad y cerrando el año desde la gratitud y la presencia", señalan desde la organización.

El evento es totalmente gratuito y abierto a todo público, requiriéndose únicamente la confirmación previa de asistencia para una mejor organización de los espacios.

DATOS CLAVE DEL EVENTO:

Fecha: Domingo, 8 de noviembre de 2026.

Horario: De 10:00 a 16:00 hs.

Lugar: Reserva Natural del Pilar, Buenos Aires.

Entrada: Gratuita (con confirmación de asistencia).

Contacto para acreditaciones e inscripciones: 1127159520.

Organizan: María Belén Gerbaudo de OMABE | Humanización y Difusión: Melisa Muñoz.

