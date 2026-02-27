El grupo automotriz Stellantis reiteró el llamado urgente para vehículos equipados con airbags del fabricante japonés Takata, que podrían presentar fallas. La revisión y eventual reemplazo se realizarán sin costo en concesionarios oficiales e incluye un beneficio adicional de $100.000 en servicios de postventa.

Entre los vehículos convocados aparecen modelos populares como los Fiat Palio, Gran Siena y Uno, los Citroën C3 y C4, DS 3, 5 y 5, Jeep Wrangler, Chrysler 300C y la pickup 2500 que se vendió como Dodge y como Ram.

La mayoría de las marcas del grupo Stellantis renuevan el llamado a revisión que se inició hace algunos años para que los modelos que aún no realizaron el cambio de la pieza defectuosa lo hagan. Y ahora ofrece un nuevo incentivo.

Además de que la reposición de las partes y la mano de obra en la operación son gratuitas, los usuarios que se presenten a realizar el cambio también se llevarán un beneficio en productos y servicios de postventa por un valor de $100.000.

Los modelos afectados



Para saber si un vehículo está incluido en el llamado a revisión, con el número de patente o el número de chasis (número VIN), hay que llamar al 0800 333 7070 de lunes a viernes de 8:00 a 20.00 horas o ingresar a la web de cada marca para corroborar si el modelo está involucrado.

El número VIN o chasis se encuentra en la documentación del auto (Cédula verde/ cédula azul / título del automotor) o incluso grabado en las ventanas o parabrisas de la unidad.

Los modelos involucrados son:

Fiat

Palio, fabricados de 2012 a 2018

Uno, fabricados de 2011 a 2016

Grand Siena, fabricados de 2013 a 2018

Fiorino, fabricados de 2014 a 2018



Citroën

C3, fabricados de 2013 a 2019

C3 Aircross, fabricados de 2011 a 2019

C4, fabricados en 2011

C4 Lounge, fabricados de 2013 a 2018



DS

DS3, fabricados de 2011 a 2018

DS4, fabricados de 2012 a 2017

DS5, fabricados en 2013



Jeep/Chrysler

Chrysler 300C, fabricados de 2006 a 2014

Jeep Wrangler, fabricados de 2007 a 2016

Dodge/Ram

Dodge/RAM 2500, fabricados de 2004 a 2009

