La línea 57, que conecta Pilar con la Ciudad de Buenos Aires, fue la segunda línea de colectivos con más denuncias del AMBA durante 2025.

El servicio, operado por la empresa Atlántida bajo las denominaciones Transportes Atlántida y Pilar Express, acumuló 1.352 denuncias el año pasado, solo detrás de la línea 60, que registró 1.540. Completan el podio la línea 28, con 1.201 casos, y la línea 21, con 916.

Motivo principal de los reclamos

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) relevados por el Centro de Datos de Chequeado, el motivo que concentra la mayor cantidad de quejas contra la línea 57 es que los choferes no respetan las paradas establecidas, con 486 denuncias, equivalentes a más de un tercio del total.

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En segundo lugar aparece la falta de frecuencia, contemplada en el artículo 86 del reglamento de transporte, con 349 reclamos. Le siguen la falta de tenencia o vencimiento de la licencia de conducir (Inh), con 134 casos; la conducción imprudente, con 98; y el trato desconsiderado hacia los pasajeros, con 89.

Cuando se mide la cantidad de denuncias en relación a los pasajeros transportados, la línea 57 desciende al cuarto puesto del ranking, con 9,8 denuncias cada 100 mil pasajeros. La encabezan la línea 56, con 11,6; la 194, con 10,2; y la 23, con 10.

El fenómeno no es exclusivo de la 57. En todo el AMBA, las denuncias contra las líneas de colectivos crecieron un 22,6% en 2025 respecto del año anterior, alcanzando el valor más alto de la última década: 41.511 casos, frente a los 33.851 de 2024.

Por su parte, la línea 176, que también circula por el partido de Pilar, se ubicó en el sexto puesto del ranking de denuncias totales del AMBA, con 760 casos, aunque no lidera los reclamos como sí lo hace la 57 en el recorrido que une Pilar con la Capital Federal.

Los usuarios pueden realizar denuncias contra el servicio de forma gratuita a través del sitio control.cnrt.gob.ar o llamando al 0800-333-0300, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.