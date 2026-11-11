Luego de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, el papa León XIV llegó a Luján, donde encabezó la última misa en el marco de su viaje por el país frente a una multitud que se considera superior a los dos millones de personas. Allí, en su homilía, el Santo Padre destacó que “necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”. Y señaló: “Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos, hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados, los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”.



El Papa arribó minutos antes de las 10 para ofrecer la misa sobre la plaza Manuel Belgrano, frente a la histórica Basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján. Llegó a bordo del papamóvil a través de la avenida central y ante una multitud apostada desde hace horas a ambos lados del acceso y a lo largo de varias cuadras.

Al llegar a la Basílica, León XIV fue saludado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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Los dones de Argentina



León XIV comenzó su homilía destacando a Argentina: “Pensemos en este hermoso país, la variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina, con caudalosos ríos, sierras, cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la ‘tierra del fin del mundo’ en su esplendor y hermosura canta la gloria del Señor”.

Continuó: “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas, en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”.

Y agradeció a Dios “la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega con tiempo para conversar entre mate y mate. Una mano tendida para el que lo necesita”.

El Pontífice recordó “de manera especial” a “nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la ‘patroncita morena’ en su corazón. Él nos enseñó con su vida y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado. Tan cerca de Santa María. Amarla y venerarla siempre. De hecho muchas veces sus palabras de despedida eran ‘que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide’”.

El camino



Siguió: “Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario que es el mismo que vivimos en la celebración de cada eucaristía”. Ese camino “consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. María, al pie de la cruz se une al sacrificio eucarístico y nos acompaña en este camino”.

Destacó: “Muchos hermanos nuestros o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente un calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En estos momentos oscuros comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María en ese terrible momento de su vida recibió de su hijo una nueva misión acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad”.

“Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor”, afirmó, y citó la “Zamba del perdón”: “Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar”.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó.

Una brújula



“Muchas veces nos sentimos cansados, defraudados, desorientados, necesitamos una brújula, una guía. La tenemos en la Sagrada Escritura, dejémonos iluminar por ella. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino como tercer paso después de la reconciliación y la iluminación por medio de la palabra”, afirmó el Pontífice.

Y destacó: “Estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos, hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados, los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”.

“La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos”, afirmó el Papa. Agregó: “No se trata de hacer grandes cosas sino de permanecer fieles junto al Señor como estuvo su madre tanto en los momentos de la cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida ‘con ojos de cielo’. De pintar cada una de nuestras jornadas de ‘color esperanza’. Hay muchas dificultades, pero el Señor también inspira en nuestro pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita”.

La misión



“Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío. Tal como recibimos al finalizar la Santa Misa, el envío a la misión. Vayan y anuncien porque no podemos callar lo que hemos visto y vivido. Vayan y evangelicen. Anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, ¡levántate y camina! ¡Ama! Como nos dice San Agustín, ‘ama y haz lo que quieras. Si callas, callo por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor’”, dijo el Papa frente a la multitud.

Y en ese momento cerró su homilía, hablándole directamente a la Virgen de Luján: “Madre de Luján, mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado, y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad. Suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la palabra de tu hijo Jesús y cimentados firmemente en él, la piedra angular. Que así sea”.

Últimas palabras



Al final de la ceremonia, León XIV agradeció a todos los que habían trabajado en la organización de los eventos en el país: “¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!”.

Alzando la voz sobre los cánticos de “el Papa no se va”, el Pontífice afirmó que “la imagen de la Virgen de Luján que hoy nos acompaña llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes. El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”.

“Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros, y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, cerró León XIV.

Tras la misa en Luján, la agenda oficial contempla la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acto está programado para las 13.30, antes de que León XIV parta a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su gira sudamericana.

Fuente: Agencia DIB