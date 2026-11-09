En una de las visitas más simbólicas de su paso por la Argentina, León XIV dejó este lunes desde el Cottolengo Don Orione de Claypole un fuerte mensaje sobre la dignidad, la inclusión y el lugar que deben ocupar quienes requieren mayores cuidados en la sociedad.

"Sus vidas no son un peso para la sociedad. Son una bendición. Porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que puede dar a las personas con discapacidad", dijo el Papa en un mensaje tras vivir varios momentos de profunda emoción.

“Hay lugares -como este Hogar- en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira. Eso es el Pequeño Cottolengo: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios”, señaló el Pontífice.

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El discurso del Papa fue tras escuchar a dos de las residentes del Cottolengo que contaron su historia, a quienes les agradeció por sus testimonios. “Su fundador quiso que se reconociera a este lugar como la ciudad de la caridad”, destacó León XIV sobre Don Orione. “Jesús vivió en lugares donde respiró caridad. Me gustaría que nos llevara a agradecer por tantas ciudades de la caridad, como este cottolengo”, agregó.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. En este momento tan particular, quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país. Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, ahondó en su sentido mensaje.

“Mi deseo es que Argentina pueda ser capaz de hacer caridad. Que haya una nueva generación de caridad. Lo anhelaba también nuestro querido Papa Francisco y, por eso, escribió: ‘Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra’”, añadió León XIV.

Kicillof: “Santo padre, gracias por venir”

El Papa llegó en el vehículo en cápsula y a unos 700 metros se subió al papamóvil para ingresar al Cottolengo. En las calles arbolada, los vecinos e invitados que habían obtenido el deseado precinto para ver al Papa lo vitoreaban al grito de "Argentina, Argentina", mientas agitaban banderas argentinas y papales y León saludaba con la mano con una sonrisa. "Santo padre, gracias por venir", fue otra de las frases más repetidas por los vecinos.

Cuando bajó del papamóvil, lo recibió el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con funcionarios provinciales, municipales y autoridades del Cottolengo. “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”, dijo Kicillof, y luego le obsequió un mate con la inscripción “León XIV”.

También allí, mientras intentaba avanzar hacia la capilla del centro, donde está el corazón de Don Orione y donde se hizo la actividad principal, fue saludando uno por uno a residentes, en un momento muy sentido.

Ya en el encuentro central de la visita, en la capilla, el Papa escuchó con atención a algunos de los residentes, por ejemplo a una de ellas que escribió un libro porque "deseo que mi historia sea escuchada y pueda servir a otras personas". También el momento tuvo un breve show musical. Fue cuando Abel Pintos cantó “La Llave”, que emocionó a más de uno.

Fuente: Agencia DIB