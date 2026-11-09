El Secretario de Gobierno del Municipio de Pilar, Santiago Laurent resaltó la importancia que cobra la visita del Papa León XIV al país y puntualmente al vecino municipio de Luján donde el miércoles 11 de noviembre oficiará una multitudinaria Misa.

En ese contexto, y en el marco de la organización de un operativo especial que Pilar desplegará para acompañar a los fieles, el funcionario destacó: “Queremos que los pilarenses que quieran ser parte de este evento histórico puedan hacerlo”.

Para ello, Pilar está desplegando un corredor seguro sobre la ruta 34, en el tramo comprendido entre la ruta 28 y la ruta 6, que estará cortada al tránsito vehicular a partir del martes 10 a las 18 horas.

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“Estamos llevando adelante un importante operativo para garantizar que todos los pilarenses que quieran ser parte de este evento puedan hacerlo, y que todas las personas de otros distritos que pasen por Pilar en su peregrinación puedan hacerlo de la mejor manera”, destacó Laurent durante los preparativos.

Asimismo, el funcionario remarcó: "El corredor seguro contará con una fuerte presencia de agentes de salud, de Defensa Civil y la Guardia Urbana para garantizar las condiciones óptimas para todos los peregrinos". "Habrá tres puestos de hidratación y postas sanitarias en la intersección de las rutas 34 y 28, en el cruce con la calle 70 y a mitad del trayecto entre esta última intersección y la Ruta 6", detalló.

Por otra parte, Laurent se refirió a la organización del retorno de los peregrinos pilarenses: "Se prevé que será mucha la cantidad de gente que asista, por lo que a partir de las 11 de la mañana del miércoles, el Municipio del Pilar dispondrá de micros que estarán haciendo el recorrido desde el punto de encuentro en la intersección de ruta 34 y ruta 6 para que los pilarenses puedan retornar".