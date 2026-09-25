El martes 22 de septiembre se realizó la duodécima Cena Solidaria de Fundación ProSalud, un encuentro que reunió a empresas, organizaciones y miembros de la comunidad para acompañar la labor que se lleva adelante en articulación con el Hospital Universitario Austral.

El encuentro, que se llevó a cabo en el salón El Dorado de Pilar y fue conducido por el periodista Daniel Navarro, ofreció un show de la cantante Marcela Morelo. Las Trillizas de Oro, madrinas de la Fundación ProSalud, también animaron la actividad y llevaron a cabo los sorteos de la noche.

Durante el evento, María Inés Granado, presidenta de Fundación ProSalud, destacó el compromiso de quienes acompañan a la Fundación: “Quiero agradecer a nuestras madrinas, las Trillizas de Oro, que otro año más están con nosotros. Y quiero agradecer también a Paula Hazaña, que hoy no pudo estar por un tema familiar, pero que, como cada año, también nos acompaña. Porque esto, tanto la gala de esta noche como el trabajo diario de la Fundación, es sobre todo un trabajo en equipo. Nuestro objetivo es llevar la atención médica de calidad del Hospital Austral a quienes en nuestra comunidad la necesitan y no tienen los recursos para solventarla”.

Puede interesarte

Además, presentó dos iniciativas que actualmente se encuentran entre las líneas de trabajo de Fundación ProSalud: atención para embarazadas y apoyo con insumos y estudios para consultas oftalmológicas pediátricas.

También durante la cena, Rafael Aragón, director general del Hospital Universitario Austral, compartió unas palabras con los presentes.

“Desde sus comienzos nuestro hospital supo que tenía una responsabilidad con la comunidad más necesitada de Pilar y, a su vez, el desafío de conseguir, desde nuestra área de Desarrollo Institucional, los recursos para crecer en equipamiento, desarrollo de especialidades médicas y en innovación tecnológica. En ese sentido, nos pareció conveniente crear, con un objetivo distinto, la Fundación ProSalud para que se aboque específicamente a buscar fondos que cubran las necesidades de atención médica de la población en estado de vulnerabilidad de la localidad de Pilar”, explicó Rafael Aragón.

Además, destacó que son muchos los médicos y profesionales del Hospital que eligen involucrarse y asumir un compromiso para acompañar estos casos, poniendo sus conocimientos y su tiempo al servicio de pacientes y familias que necesitan una oportunidad.

Nuevas campañas: obstetricia y oftalmología pediátrica.

Acompañmiento a embarazdas

La Fundación trabaja junto a la Posta Sanitaria Las Lilas, impulsada por la Universidad Austral, en una propuesta para acompañar a pacientes embarazadas para facilitar el acceso a tres ecografías obstétricas, una por cada trimestre, y a los estudios de laboratorio correspondientes.

“Imaginen lo importante que es poder hacerse estos estudios, para prevenir complicaciones en el parto. Nuestro sueño es llegar a 60 embarazadas al año”, sostuvo Granado. Para su implementación, se trabaja en la formalización del circuito de atención dentro del Hospital Universitario Austral.

Por otra parte, el próximo 15 de octubre, el Servicio de Oftalmología Infantil del Hospital Universitario Austral realizará una campaña de prevención de la ambliopía en el Hospital Pediátrico Falcón de Del Viso, a cargo de la Dra. Carolina José.

Durante la jornada, más de 120 chicos podrán acceder a controles oftalmológicos orientados a detectar de manera temprana posibles problemas visuales. La Fundación ProSalud acompañará a los pacientes que lo necesiten con marcos de anteojos y estudios de mayor complejidad, de acuerdo con la evaluación médica. Además, voluntarias de la Fundación participarán de actividades para acompañar a los chicos y sus familias durante la espera.

Una historia en primera persona

}Durante el encuentro también fue protagonista la historia de Neythan, un paciente pediátrico que recibió atención en el Hospital Universitario Austral por un diagnóstico de labio leporino.

Gracias al acompañamiento de Fundación ProSalud y de las personas que colaboraron para hacer posible su atención, y al trabajo de los especialistas de los servicios de Otorrinolaringología y Cirugía Craneofacial del Hospital, Neythan pudo ser intervenido satisfactoriamente. Hoy continúa asistiendo al Hospital para sus sesiones de fonoaudiología y sigue adelante con su recuperación.

La Fundación en números

A lo largo de sus 26 años de historia, la Fundación ProSalud ya hizo posible más de 4.000 historias clínicas, 18.000 atenciones —entre ellas, consultas especializadas y estudios de alta complejidad— y más de 500 cirugías e intervenciones.

“Estos resultados son posibles gracias al compromiso de médicos, voluntarios, empresas y personas que acompañan a la Fundación y hacen posible que nuevas familias puedan acceder a la atención que necesitan. Porque una colaboración puede convertirse en mucho más: en una cirugía, un diagnóstico, un tratamiento o una nueva oportunidad. Detrás de cada atención, hay una familia que necesita una respuesta”, resaltaron desde Pro Salud.