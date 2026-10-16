Las Fiestas Patronales de Pilar 2026 se celebran este fin de semana, el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, desde las 12, en el Microestadio Municipal (Av. Néstor Kirchner 1400, Pilar centro), con más de 80 puestos gastronómicos a cargo de escuelas y colegios del distrito, música en vivo y un paseo de artesanos.

La propuesta incluye espectáculos musicales y bailables con bandas, artistas y DJs pilarenses durante las dos jornadas, además de un paseo de artesanos y emprendedores y otras actividades.

Entrada gratuita con registro online

El acceso es gratuito y el Municipio de Pilar indicó, en sus redes sociales, que la entrada se descarga y el registro se hace en patronales.pilar.gov.ar.

Los artistas de cada jornada

El cronograma difundido por el Municipio incluye a las siguientes bandas y artistas:

Sábado 17 de octubre: MCF Estudio, Crew, Titi, Ainhoa Grande, Área 22, Enanos Albinos, Caramelos Ácidos, The Lucy's Band, Monkey Blue, La Autentika, Mono Nuclear, Creedencial, De Tanos, Botta, La Belice, Della, Siconrock, Ahora Sí!, La Legendaria Banda del 10, y DJ Leo y DJ Coqi.

Domingo 18 de octubre: Meli Dance, Upendi, Imperio Dance Studio, CEFAM Pilar, Jazmín Leiva, Verité, Cumbia LC, Paso en Falso, Banda Lucero, El Socra HF, Tren de Escape, Barra Libre, Nova Demencial, La Crotera, La Mother Funky, Full Ready, La Sonora Deverdd, La Embestida, DJ Leo y DJ Coqi, y Sin Retorno.

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Una fecha reprogramada por el clima

Los festejos estaban previstos originalmente para el 10 y 11 de octubre, pero el Municipio los reprogramó porque el pronóstico anticipaba condiciones climáticas adversas, según el comunicado difundido en sus redes. La decisión, indicó la comuna, buscó que vecinas y vecinos pudieran disfrutar de las jornadas sin inconvenientes.

En tanto, el desfile cívico y tradicionalista se mantuvo en su fecha original, el lunes 12 de octubre, en el centro de la ciudad.

Miles de vecinos en el desfile

Sobre el desfile, el Municipio indicó que miles de vecinos y vecinas se acercaron al Paseo del Centro para presenciarlo, con instituciones en representación de cada una de las localidades del distrito.

Héroes de Malvinas y Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, profesionales de la salud y adultos mayores integraron la columna, junto a instituciones educativas, sociales, deportivas y culturales, y merenderos. Los centros tradicionalistas de todo el distrito cerraron el desfile.

El intendente Federico Achával encabezó los actos junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Historia, identidad y tradición

Durante el desfile, el intendente destacó el sentido de la celebración con los vecinos y las instituciones del distrito. "Es una enorme alegría encontrarnos hoy para celebrar nuestra historia, identidad y tradición con nuestros vecinos e instituciones que tienen un rol fundamental en la construcción de nuestro distrito", expuso Achával.

Misa por la Virgen del Pilar

Una vez concluido el desfile, los vecinos participaron de la tradicional misa por la Virgen del Pilar, celebrada en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en honor a la patrona del distrito. Los funcionarios del gabinete municipal estuvieron presentes durante la celebración.

Más educación, trabajo, salud y obras

Achával también se refirió al rumbo de la gestión al cierre de la jornada. "Vamos a continuar trabajando para que Pilar siga creciendo con más educación, trabajo, salud y obras en cada una de nuestras localidades, y estamos convencidos que para lograrlo, nuestra guía siempre va a ser el sentimiento, el corazón y la identidad del pueblo pilarense", remarcó.