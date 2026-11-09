Las familias pilarenses participaron de una jornada deportiva y cultural desarrollada en el Club Municipal Tribarrial.

Fue durante el fin de semana con la asistencia de familias de Agustoni, San Alejo y La Lomita y con el acompañamiento del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante la jornada, Laurent señaló: “Este es uno de los ocho clubes polideportivos municipales que construimos para que la comunidad se encuentre y pueda disfrutar actividades deportivas, culturales y recreativas todo el año".

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"En Pilar vamos a seguir fortaleciendo estos espacios porque unen a la comunidad y generan igualdad de oportunidades", remarcó.

Por su parte, Peralta expresó: “El Club Municipal Tribarrial transformó la vida de la comunidad, porque es un espacio donde las familias y los jóvenes comparten a través de los valores del deporte y las actividades culturales”.

Liga Pilarense de Fútbol

Por otra parte, este fin de semana se llevó adelante una nueva fecha del Torneo Fundacional de la Liga Pilarense.

Laurent, acompañó el último encuentro que se llevó adelante entre los equipos de Monterrey y Presidente Derqui. "Compartimos un sábado a puro fútbol, pasión y encuentro en el clásico de Derqui. Seguimos acompañando a nuestros clubes para que continúen creciendo y generando espacios donde chicos y jóvenes puedan disfrutar del deporte", remarcó.

Asimismo, el secretario felicitó a todos los equipos que formaron parte de esta iniciativa deportiva. "A seguir creciendo a través de los valores del deporte", destacó.