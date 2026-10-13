El Gobierno bonaerense puso en marcha un plan estratégico de educación y concientización en movilidad y convivencia ciudadana. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca fomentar una cultura de cuidado en el espacio público y la prevención de siniestros viales.

La iniciativa se llevará adelante bajo la órbita de la Subsecretaría de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), los municipios y diversas organizaciones de la sociedad civil. El programa se estructura en tres campos de intervención: el sistema educativo formal, la formación de agentes de la administración pública y la concientización comunitaria.

En el ámbito educativo, se destaca el programa Educando en las calles bonaerenses, destinado a estudiantes de todos los niveles. Esta propuesta incluye recursos didácticos y experiencias pedagógicas para promover la movilidad segura. Asimismo, se implementará Licencia Joven, una plataforma digital orientada a estudiantes de los últimos años del secundario y adultos, que brinda los conocimientos teóricos necesarios para obtener la primera licencia de conducir.

El plan también contempla la capacitación de agentes de las administraciones públicas provincial y municipales, mediante cursos presenciales y virtuales. Para la comunidad en general, se prevén talleres para infractores, capacitaciones para la obtención de licencias, una diplomatura en Seguridad Vial y cursos en articulación con la Escuela de Gobierno.

Las acciones podrán desarrollarse de manera presencial, virtual o híbrida, adaptándose a las realidades de cada territorio. El Ministerio de Transporte tendrá a su cargo la coordinación general, el diseño de contenidos y el acompañamiento técnico de todas las actividades.