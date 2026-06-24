La Red de Costureras Solidarias de Pilar junto a Pilar Emprende lanzó "Hilo Viajero", un innovador proyecto de capacitación itinerante y gratuita que busca acercar la enseñanza de la costura a vecinos de diferentes barrios y localidades, eliminando barreras de acceso y llevando el aprendizaje directamente a la comunidad.

La primera parada será el próximo jueves 2 de julio a las 14 hs en Pilar centro con el "Taller Gratuito: el ABC de la Costura" en Av. Tomás Márquez 1160, Pilar Centro (Centro familiar cristiano El Camino del Rey).

Así, la Red de Costureras Solidarias de Pilar impulsa la propuesta itinerante que llevará capacitación gratuita en costura a distintos espacios comunitarios, promoviendo la inclusión, la autonomía económica y el desarrollo local.

La iniciativa propone talleres prácticos de dos horas de duración que se desarrollarán en espacios comunitarios, permitiendo que personas de todas las edades puedan acceder a una formación accesible, sin requisitos previos y completamente gratuita.

"Hilo Viajero no espera que las personas lleguen al taller; el taller llega a las personas", explican desde la organización.

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La propuesta surge de una realidad concreta: aunque la costura continúa siendo una herramienta valiosa para la autonomía económica, la soberanía hogareña, el ahorro familiar y el desarrollo de emprendimientos, muchas personas no cuentan con oportunidades cercanas para aprender este oficio. Frente a esta situación, el proyecto apuesta por llevar el conocimiento al territorio y generar oportunidades allí donde más se necesitan.

Los talleres abordarán temáticas variadas que incluyen el ABC de la Costura, manejo de máquina de coser, arreglos y reparación de prendas, confección de diversos productos como delantales, cartucheras, accesorios, textiles para el hogar, flores de tela, patchwork, reciclaje textil y herramientas para emprender y comercializar productos elaborados artesanalmente.

Además de promover la capacitación, "Hilo Viajero" busca fortalecer los vínculos comunitarios, impulsar la economía social y poner en valor el trabajo textil como herramienta de transformación social.

La iniciativa prevé trabajar en articulación con centros comunitarios, organizaciones sociales, parroquias, instituciones educativas, comercios textiles y empresas comprometidas con la responsabilidad social, generando una red de colaboración que permita ampliar el alcance del proyecto.

Desde la Red de Costureras Solidarias de Pilar destacan que cada encuentro será también una oportunidad para fomentar el intercambio de experiencias, la creatividad y la construcción de redes de apoyo entre vecinos.

Cómo inscribirse

Las y los interesados deben realizar una inscripción previa ingresando aquí paracompletar el formulario: https://forms.gle/TJ8UWDpVgVZrBPL8A

También se pueden hacer consultas en https://linktr.ee/costureraspilar o por whastsapp al +54 9 11 6742 7635 o en las redes @costureraspilar.



A mediano plazo, el objetivo es consolidar una red de facilitadoras comunitarias que puedan replicar los conocimientos adquiridos y multiplicar el impacto en nuevas localidades.

"La costura es mucho más que una técnica. Es una herramienta de autonomía, una posibilidad de generar ingresos, una forma de expresión y un puente que conecta generaciones y comunidades. "Hilo Viajero" nace para llevar ese puente a cada rincón donde haga falta", señalan sus impulsoras.

La Red de Costureras Solidarias de Pilar es una organización comunitaria surgida en el seno de Pilar Emprende, que desde 2020 desarrolla proyectos vinculados a la capacitación, la economía circular, la reutilización textil, el emprendedurismo y la solidaridad, promoviendo oportunidades de formación y trabajo para mujeres y familias de la comunidad.

Convocatoria abierta

Instituciones, organizaciones, clubes, centros comunitarios, escuelas y espacios interesados en recibir el Taller de Costura Itinerante y Gratuito pueden comunicarse con la Red de Costureras Solidarias de Pilar para coordinar futuras fechas y actividades.