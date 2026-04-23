Con la llegada del invierno y un mayor uso de la calefacción y artefactos eléctricos, desde la Universidad Austral lanzaron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes.

En ese marco, el ingeniero Carlos R. Mendizábal, profesor en la Maestría en Gestión de Gas y Petróleo y del Instituto de Energía de la Universidad Austral, advirtió que los accidentes domésticos siguen siendo una de las principales causas de emergencias urbanas.

Sin embargo, sostiene que la mayoría de los riesgos pueden evitarse con información, controles básicos y hábitos cotidianos, sin necesidad de grandes inversiones.

Mendizábal, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria del gas y el petróleo en Argentina, EE. UU. y Latinoamérica; elaboró una guía práctica de prevención para el hogar.

El foco está puesto en identificar riesgos invisibles y actuar antes de que ocurran accidentes.

La casa, un espacio seguro… con riesgos invisibles

“Pensamos en el hogar como un lugar seguro, pero conviven riesgos que muchas veces no se ven: gas, electricidad, fuego. La prevención cuesta poco; el accidente, en cambio, puede ser muy caro”, plantea el profesional y agrega que “la mayoría de los incidentes domésticos se podrían evitar con controles simples y hábitos correctos”.

“No es un problema de tecnología, sino de uso y mantenimiento”, considera Mendizábal.

En ese punto expresa que “revisar las instalaciones antes del invierno es una de las decisiones más simples, y también una de las más efectivas para cuidar a la familia”.

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Gas: prevenir fugas, explosiones e intoxicaciones

“Las señales de alerta no deben ignorarse: olor a gas, llama amarilla, presencia de hollín o síntomas como mareos y dolor de cabeza pueden indicar un problema serio”, alerta el especialista.

“Es clave realizar una revisión anual de los artefactos por un profesional matriculado, especialmente antes del invierno”, aconseja y agrega que “es muy importante no tapar las rejillas de ventilación y asegurarse de que los equipos tengan tiraje adecuado”.

“Nunca deben instalarse calefones en baños o dormitorios sin ventilación obligatoria”, recomienda.

También apunta la importancia de “incorporar detectores de monóxido de carbono”. “Es una inversión mínima con un impacto enorme en seguridad”, sostiene.

En tanto, “ante una fuga es clave no accionar interruptores eléctricos, cerrar la llave de paso, ventilar el ambiente y llamar desde el exterior”

“En el caso del gas envasado, siempre se debe verificar el estado de la garrafa y su correcta instalación”, agrega.

Chequeo anual: lo mínimo indispensable

“Antes del invierno conviene hacer un chequeo integral del hogar: verificar que el disyuntor funcione correctamente, que el matafuego esté cargado y accesible, y que los detectores de monóxido tengan pilas en buen estado”, enumera Mendizábal.

“También es importante identificar claramente las llaves de paso de gas y electricidad, y, si la instalación es antigua, realizar una revisión completa con un profesional matriculado. Son controles simples que pueden evitar situaciones críticas”, apunta.

“Los braseros y estufas a leña requieren un mantenimiento constante: las chimeneas deben limpiarse periódicamente para evitar acumulaciones que pueden derivar en incendios o intoxicaciones”.

Electricidad: evitar sobrecargas y riesgos de electrocución

“Contar con disyuntor diferencial, térmica correctamente calibrada y conexión a tierra no es opcional: es la base de una instalación segura. Tampoco sobrecargar zapatillas ni alargues, especialmente con artefactos de alto consumo como estufas o pavas eléctricas”, recomienda.

Mientras que “los cables y enchufes deben revisarse periódicamente”.

“Si hay chispazos, olor a plástico quemado o cortes frecuentes, hay un problema que debe atenderse. Evitar conexiones provisorias permanentes es clave: lo que se improvisa para salir del paso suele convertirse en un riesgo constante”, alerta Mendizábal.

“También evitar dejar cargadores enchufados innecesariamente y mantener el orden en el entorno reduce riesgos que suelen subestimarse”.

Un detalle poco considerado: “usar notebooks sobre la cama puede generar sobrecalentamiento y riesgo de incendio”, expresa mientras que otra medida de seguridad es “probar regularmente el botón TEST del disyuntor para asegurarse de que funcione correctamente”.

“Las estufas eléctricas pueden volcarse y encender alfombras, cortinas u otros textiles. Por eso, es clave ubicarlas en superficies firmes y alejadas de materiales inflamables”, destaca entre otros puntos de interés para sostener la seguridad en las viviendas.

También recomienda “tener un matafuego tipo ABC en casa”.

“Es fundamental, pero no alcanza con tenerlo: hay que saber usarlo y tenerlo accesible. En una emergencia, esos segundos hacen la diferencia”, finaliza.