Lanzan cursos gratuitos de formación laboral para jóvenes: la oferta en Pilar
Es para interesados a partir de los 17 años y cuentan con certificación oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires brinda cursos gratuitos de formación laboral para jóvenes bonaerenses a partir de los 17 años o que los cumplan antes de fin de año (con autorización) a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL).
Los cursos, que abarcan diversas ramas e intereses, son presenciales y cuentan con certificación oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La documentación requerida para inscribirse es la siguiente:
Autorización de madre, padre o tutor;
Certificado de alumno regular que acredite el secundario en curso;
Presentar la última versión del DNI.
La oferta en Pilar
En el caso de Pilar, la oferta disponible abarca áreas como estética profesional; metalmecánica; industria alimentaria y gastronomía.
En ese marco, las y los interesados podrán capacitarse en manicuría; herrería, soldadores –nivel básico-, elaboración de pastas alimenticias y cocina para comedores escolares.
La inscripción está disponible en la página web del ministerio de Trabajo bonaerense, en www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl.
Todos los cursos y propuestas de la cartera que conduce Walter Correa se pueden consultar en el siguiente enlace: Cursos.