El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires brinda cursos gratuitos de formación laboral para jóvenes bonaerenses a partir de los 17 años o que los cumplan antes de fin de año (con autorización) a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL).

Los cursos, que abarcan diversas ramas e intereses, son presenciales y cuentan con certificación oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

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La documentación requerida para inscribirse es la siguiente:



Autorización de madre, padre o tutor;



Certificado de alumno regular que acredite el secundario en curso;



Presentar la última versión del DNI.

La oferta en Pilar

En el caso de Pilar, la oferta disponible abarca áreas como estética profesional; metalmecánica; industria alimentaria y gastronomía.

En ese marco, las y los interesados podrán capacitarse en manicuría; herrería, soldadores –nivel básico-, elaboración de pastas alimenticias y cocina para comedores escolares.

La inscripción está disponible en la página web del ministerio de Trabajo bonaerense, en www.trabajo.gba.gov.ar/ipfl.

Todos los cursos y propuestas de la cartera que conduce Walter Correa se pueden consultar en el siguiente enlace: Cursos.

