En un contexto global atravesado por crisis sanitarias, inseguridad alimentaria y desigualdad estructural, las mujeres están liderando algunas de las soluciones más innovadoras del mundo. Sin embargo, todavía enfrentan grandes barreras para acceder a financiamiento, redes estratégicas y espacios de decisión.

Con ese diagnóstico como punto de partida, la Fundación Bayer lanzó la convocatoria 2026 al “Premio Mujeres Emprendedoras” (Women Entrepreneurs Award), una iniciativa internacional que seleccionará a 15 emprendimientos liderados por mujeres para participar de un proceso de aceleración global de seis meses orientado a la preparación para inversión, además de otorgar un premio de €25.000 y un viaje a Ámsterdam en octubre.

Innovación social con impacto real

La convocatoria está dirigida a emprendedoras de América Latina, África, Medio Oriente y Asia que lideren iniciativas en expansión, con ingresos comprobables y orientadas a desarrollar soluciones en salud y seguridad alimentaria, con especial impacto en comunidades de ingresos bajos y medios.

El análisis de 1.763 postulaciones internacionales realizado por la Fundación Bayer dejó en evidencia una realidad que se repite en distintas regiones del mundo: las mujeres emprendedoras siguen enfrentando discriminación de género, dificultades para acceder a redes estratégicas y brechas en capacitación clave para poder escalar sus proyectos.

En esa línea, la iniciativa busca consolidarse como una plataforma concreta para transformar impacto social en crecimiento sostenible.

“Las mujeres emprendedoras están desarrollando soluciones transformadoras en salud y seguridad alimentaria, muchas veces en contextos desafiantes. Nuestro objetivo es acompañarlas en su próxima etapa de crecimiento, fortaleciendo su preparación para la inversión y conectándolas con redes globales que potencien su impacto”, señaló Camila Reid, líder de Innovación Social de Bayer Cono Sur.

Qué reciben las seleccionadas

Las 15 ganadoras accederán a:

• Un programa acelerador global de seis meses, con mentorías personalizadas y sesiones grupales enfocadas en planificación estratégica, finanzas, métricas de impacto y pitch ante inversores.

• €25.000 en financiamiento para invertir en el crecimiento del emprendimiento.

• Un viaje patrocinado a Ámsterdam (del 26 al 30 de octubre de 2026) para participar en los “Awardee Days” y la ceremonia oficial.

• Apoyo en comunicación y visibilidad internacional, incluyendo desarrollo de storytelling y exposición mediática.

• Acceso a la comunidad Alumni de Bayer Foundation y a la red global de Impact Hub Network, presente en más de 100 ciudades.

A quién está dirigida la convocatoria

Pueden postularse mujeres que:

• Lideren un emprendimiento con generación de ingresos.

• Tengan una facturación anual de hasta USD 1.000.000.

• Operen como empresa social, modelo híbrido o una organización sin fines de lucro que proyecte lanzar una unidad comercial.

• Estén legalmente constituidas antes del 1 de enero de 2025.

Las áreas prioritarias

El programa pone el foco en dos grandes ejes:

Salud

Incluye soluciones en salud cardiovascular, salud de la mujer, oncología, acceso y financiamiento en salud, infraestructura digital y fortalecimiento de agentes comunitarios.

Seguridad alimentaria

Abarca iniciativas para reducir el desperdicio de alimentos, combatir la malnutrición, mejorar la productividad de pequeños agricultores, promover mercados justos y fortalecer el acceso al agua y saneamiento.

América Latina, con potencial de crecimiento

En la edición anterior, América Latina representó el 16,7% de las postulaciones globales, con fuerte presencia de países como Colombia y Argentina. Sin embargo, el informe también evidenció que las emprendedoras de la región enfrentan barreras estructurales para acceder a financiamiento y redes de inversión.

“Queremos que más mujeres de Argentina se animen a dar el salto global. La región tiene un enorme potencial de innovación social, y este programa es una puerta de entrada a redes, recursos y visibilidad internacional”, agregó Reid.

Cómo postularse

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de abril de 2026.

El proceso incluye una etapa de selección de 30 finalistas que presentarán su pitch online en junio.

De ese grupo se elegirán las 15 emprendedoras que ingresarán al programa de aceleración.

Más información y formulario de inscripción en:

https://bayerfoundation-wea.com/

