El Municipio de Pilar se prepara para acompañar a los fieles que deseen asistir a la histórica visita del Papa León XIV al vecino distrito de Luján el próximo miércoles 11 de noviembre.

En ese marco, según informaron desde la Comuna, se desplegarán diferentes medidas para garantizar la seguridad y asistencia de la comunidad que se traslade.

Así, se dispondrá de un corredor seguro sobre la ruta 34, en el tramo comprendido entre la ruta 28 y la ruta 6, que estará cortada al tránsito vehicular a partir del martes 10 a las 18 horas.

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El secretario de Gobierno local, Santiago Laurent, expresó que se trata de "un importante operativo para garantizar que todos los pilarenses que quieran ser parte de este evento puedan hacerlo, y que todas las personas de otros distritos que pasen por Pilar en su peregrinación puedan hacerlo de la mejor manera".

Asimismo, el funcionario remarcó: "El corredor seguro contará con una fuerte presencia de agentes de salud, de Defensa Civil y la Guardia Urbana para garantizar las condiciones óptimas para todos los peregrinos".

Habrá además, tres puestos de hidratación y postas sanitarias en la intersección de las rutas 34 y 28, en el cruce con la calle 70 y a mitad del trayecto entre esta última intersección y la Ruta 6.

Micros

Por otra parte, Laurent informó que al ser mucha la cantidad de gente que asista a las inmediaciones de la Basílica de Luján, a partir de las 11 de la mañana del miércoles, el Municipio del Pilar dispondrá de micros que estarán haciendo el recorrido desde el punto de encuentro en la intersección de ruta 34 y ruta 6 para que los pilarenses puedan retornar.

Para quienes vayan desde Pilar, se recuerda que:

Se puede emprender directamente la peregrinación a pie hasta Luján por la Ruta 34, en un recorrido de 25 km, con una duración estimada de entre 5 y 6 horas.

También se puede utilizar el ferrocarril San Martín, que tendrá frecuencia continua desde las estaciones de Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar y Manzanares hasta la estación Cabred, en Open Door. Desde allí se podrá recorrer la distancia de 5 kilómetros a pie hasta la Basílica de Luján o hacer ese trayecto en el transporte público dispuesto por la Municipalidad de Luján.