La Secretaría de Seguridad de Pilar difundió una nueva convocatoria laboral orientada a sumar personal para distintas áreas del sistema de prevención, control y asistencia del distrito.

Según se informó oficialmente, las vacantes activas alcanzan perfiles vinculados con tareas en la vía pública, monitoreo, logística, mantenimiento y funciones técnicas especializadas.

Qué puestos busca cubrir Pilar

Entre las búsquedas abiertas aparecen perfiles para:

Vigiladores urbanos y de edificios públicos

Conductores de patrullas

Inspectores de tránsito

Monitoristas de vigilancia

Operadores pilotos de drones

Técnicos especialistas en Defensa Civil

Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas

Analista soft de Recursos Humanos / Psicólogos

Chofer con experiencia en grúas

Mecánico especializado en reparación y control de motos

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Desde el área remarcaron que la convocatoria apunta a incorporar personas “responsables y con vocación de servicio” para integrarse al equipo municipal.

Refuerzo de áreas clave

Las vacantes difundidas abarcan sectores estratégicos para el funcionamiento cotidiano del sistema local de seguridad, entre ellos patrullaje preventivo, control vehicular, monitoreo urbano, emergencias y mantenimiento de móviles.

Además, se incorporan perfiles técnicos y profesionales para áreas de apoyo, planificación y gestión interna.

La convocatoria permanece abierta mientras continúe vigente la publicación oficial de cada puesto.

Cómo postularse para trabajar en la Secretaría de Seguridad de Pilar

La inscripción y consulta de requisitos específicos para cada puesto se realiza de manera online, a través del siguiente enlace publicado por la Secretaría de Seguridad de Pilar en sus canales institucionales: https://secretariaseguridadpilar.pandape.computrabajo.com/

En esa plataforma se detallan condiciones particulares, experiencia requerida y modalidad de postulación para cada búsqueda.