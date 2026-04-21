La Secretaría de Seguridad de Pilar abrió nuevas búsquedas laborales
El Municipio difundió una convocatoria para incorporar personal en distintas áreas operativas, técnicas y administrativas vinculadas a la seguridad local.
La Secretaría de Seguridad de Pilar difundió una nueva convocatoria laboral orientada a sumar personal para distintas áreas del sistema de prevención, control y asistencia del distrito.
Según se informó oficialmente, las vacantes activas alcanzan perfiles vinculados con tareas en la vía pública, monitoreo, logística, mantenimiento y funciones técnicas especializadas.
Qué puestos busca cubrir Pilar
Entre las búsquedas abiertas aparecen perfiles para:
Vigiladores urbanos y de edificios públicos
Conductores de patrullas
Inspectores de tránsito
Monitoristas de vigilancia
Operadores pilotos de drones
Técnicos especialistas en Defensa Civil
Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas
Analista soft de Recursos Humanos / Psicólogos
Chofer con experiencia en grúas
Mecánico especializado en reparación y control de motos
Desde el área remarcaron que la convocatoria apunta a incorporar personas “responsables y con vocación de servicio” para integrarse al equipo municipal.
Refuerzo de áreas clave
Las vacantes difundidas abarcan sectores estratégicos para el funcionamiento cotidiano del sistema local de seguridad, entre ellos patrullaje preventivo, control vehicular, monitoreo urbano, emergencias y mantenimiento de móviles.
Además, se incorporan perfiles técnicos y profesionales para áreas de apoyo, planificación y gestión interna.
La convocatoria permanece abierta mientras continúe vigente la publicación oficial de cada puesto.
Cómo postularse para trabajar en la Secretaría de Seguridad de Pilar
La inscripción y consulta de requisitos específicos para cada puesto se realiza de manera online, a través del siguiente enlace publicado por la Secretaría de Seguridad de Pilar en sus canales institucionales: https://secretariaseguridadpilar.pandape.computrabajo.com/
En esa plataforma se detallan condiciones particulares, experiencia requerida y modalidad de postulación para cada búsqueda.