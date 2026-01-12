La Secretaría de Seguridad de Pilar lanzó una convocatoria abierta para incorporar personal a la Guardia Urbana, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y cuidado en el distrito.

Desde el área informaron que buscan “personas responsables, comprometidas y con vocación de servicio para sumarse al equipo de trabajo”.

Los interesados pueden conocer los requisitos específicos de cada puesto y postularse a través de los siguientes sitios oficiales:

https://www.secseguridadpilar.com/

https://secretariaseguridadpilar.pandape.computrabajo.com/

Puestos disponibles

Monitorista de Videovigilancia

Modalidad: presencial

Jornada: completa

Tipo de contrato: tiempo indeterminado

Vigiladores Urbanos y de Edificios Públicos

Modalidad: presencial

Jornada: completa

Tipo de contrato: tiempo indeterminado

Inspectores de Tránsito

Ubicación: Pilar, provincia de Buenos Aires.

Modalidad: presencial

Jornada: completa

Tipo de contrato: tiempo indeterminado