La Secretaría de Seguridad busca personal para la Guardia Urbana de Pilar
El área municipal lanzó una convocatoria para sumar monitoristas, vigiladores urbanos y de edificios públicos, e inspectores de tránsito.
La Secretaría de Seguridad de Pilar lanzó una convocatoria abierta para incorporar personal a la Guardia Urbana, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y cuidado en el distrito.
Desde el área informaron que buscan “personas responsables, comprometidas y con vocación de servicio para sumarse al equipo de trabajo”.
Los interesados pueden conocer los requisitos específicos de cada puesto y postularse a través de los siguientes sitios oficiales:
https://www.secseguridadpilar.com/
https://secretariaseguridadpilar.pandape.computrabajo.com/
Puestos disponibles
Monitorista de Videovigilancia
Modalidad: presencial
Jornada: completa
Tipo de contrato: tiempo indeterminado
Vigiladores Urbanos y de Edificios Públicos
Modalidad: presencial
Jornada: completa
Tipo de contrato: tiempo indeterminado
Inspectores de Tránsito
Ubicación: Pilar, provincia de Buenos Aires.
Modalidad: presencial
Jornada: completa
Tipo de contrato: tiempo indeterminado
