La Reserva Natural de Pilar volverá a ser escenario de una jornada de Tai Chi, una disciplina que busca armonizar cuerpo y mente a través de movimientos suaves y coordinados.

La propuesta se llevará a cabo el sábado 18 de abril desde las 15 horas, en un entorno natural que favorece la concentración, la relajación y el contacto con el ambiente.

Se trata de una actividad libre y gratuita, destinada a personas de todas las edades, sin necesidad de contar con experiencia previa. Los organizadores recomiendan asistir con ropa cómoda y calzado flexible que permita realizar los ejercicios con mayor libertad.

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El Tai Chi es una práctica de origen chino que combina respiración, equilibrio y control corporal. Entre sus principales beneficios se destacan la mejora de la coordinación, la reducción del estrés y el fortalecimiento de la concentración.

Además, quienes lo deseen podrán colaborar con un alimento no perecedero o útiles escolares para la Biblioteca Palabras del Alma, en el marco de una iniciativa solidaria vinculada a la actividad.

La jornada estará a cargo de instructores con experiencia en disciplinas psicofísicas y está pensada como un espacio de encuentro comunitario en contacto con la naturaleza.

