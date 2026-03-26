La Reserva Natural de Pilar realizará una jornada de control de especies invasoras
La actividad será abierta y gratuita, con tareas de plantación y participación comunitaria en un sendero del predio.
La Reserva Natural de Pilar llevará adelante una jornada de control de especies exóticas invasoras, en el marco de una actividad abierta a la comunidad que incluirá también tareas de plantación en uno de los senderos del predio.
La convocatoria está prevista para el sábado 28 a partir de las 10, en el denominado Sendero de las Tortugas, dentro del espacio natural ubicado en el distrito.
La propuesta está orientada a promover la participación ciudadana en acciones de conservación ambiental, con el objetivo de preservar la biodiversidad del lugar.
Durante la jornada, los participantes colaborarán en la identificación y remoción de especies invasoras, es decir, aquellas que no son originarias del ecosistema y que pueden generar impactos negativos sobre la flora y fauna nativa.
En paralelo, se realizarán tareas de plantación de especies autóctonas para fortalecer el equilibrio ambiental del área.
Desde la organización indicaron que la actividad no requiere inscripción previa y que está dirigida a personas de todas las edades.
Asimismo, recomendaron asistir con calzado cerrado, ropa cómoda y abrigo, además de repelente, para facilitar el desarrollo de las tareas al aire libre.
En paralelo, se propuso a quienes deseen colaborar la posibilidad de acercar alimentos no perecederos o útiles escolares, que serán destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma, una entidad comunitaria que desarrolla actividades educativas y culturales en la zona.
La jornada se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 11-5730-2504 o consultar las redes sociales oficiales de la Reserva Natural de Pilar y del área de patrimonio natural del distrito.