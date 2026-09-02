La Reserva Natural de Pilar prepara una nueva clase de Tai Chi gratuita abierta a toda la comunidad.

La cita será el sábado 5 de septiembre a partir de las 15 hs en el predio del espacio protegido ubicado en la calle Argerich S/N.

Desde la reserva destacaron la importancia de la disciplina a la que destacaron como “una práctica que armoniza cuerpo y mente y nos permite conectar con nosotros mismos y con la naturaleza”.

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Durante la clase, “a través de movimientos suaves, respiración y concentración, el Tai Chi nos invita a encontrar equilibrio, calma y bienestar”.

Para participar no es necesario contar con experiencia previa. Hay que asistir con ropa y calzado cómodo.

La actividad es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.

Donaciones

Como lo hace a lo largo de todas sus actividades, la Reserva estará recibiendo donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares cuyo destino será la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

Para obtener más información: 11 5730-2504.

IG @patrimonionaturalpilar

IG @reservadelpilar

FB @reservanatural.delpilar

