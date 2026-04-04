El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, ya entregó equipamiento de medición de alcoholemia a más de 46 distritos bonaerenses en lo que va de 2026.

Durante el primer trimestre del año se otorgaron 46 alcoholímetros y 45 alómetros marca Dräger, homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que serán utilizados en controles dentro de los ejidos urbanos.

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Entre los municipios alcanzados se encuentran Arrecifes, Bahía Blanca, Berisso, General Lavalle, Merlo, Olavarría, Pilar, Tandil, Tres de Febrero, Zárate, La Matanza, entre otros.

Las entregas se realizaron en encuentros encabezados por el ministro Martín Marinucci, junto al subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y el director provincial de Fiscalización y Control de Tránsito, Cristian Vázquez, con la participación de intendentes y autoridades locales, en el marco de una estrategia articulada para reforzar la prevención y el control en todo el territorio bonaerense.

“No hay margen para mirar para otro lado: el alcohol al volante mata. Por eso seguimos invirtiendo en equipamiento, fortaleciendo los controles y trabajando junto a cada municipio para cuidar la vida de las y los bonaerenses”, sostuvo el ministro Martín Marinucci.

Durante el último Operativo de Sol a Sol se realizaron 80.274 test de alcoholemia en rutas, accesos y destinos turísticos de la Provincia. Allí se detectaron 900 casos positivos, lo que representa una tasa de positividad del 1,12%, consolidando una tendencia a la baja y el impacto de las políticas de control.

