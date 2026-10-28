El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a convocar a una licitación pública para adquirir medicamentos destinados a tratamientos oncológicos, luego de que dos procedimientos anteriores quedaran desiertos por falta de ofertas. La contratación tiene un presupuesto estimado de $ 2.925.749.915,38 y apunta a garantizar la provisión de insumos considerados “indispensables” para pacientes atendidos por el sistema sanitario provincial.



La medida fue oficializada mediante la Resolución 7946 del Ministerio de Salud, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense. La compra fue solicitada por el Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer, junto con la Dirección de Políticas de Medicamentos.

Según los fundamentos incluidos en el expediente, los medicamentos requeridos son “indispensables e insustituibles” para cumplir con distintos esquemas terapéuticos de los aproximadamente 19.000 pacientes que actualmente se encuentran en tratamiento en el instituto provincial para diferentes patologías tumorales. Además, el documento señala que se prevé un incremento del padrón de personas atendidas durante los próximos meses.

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Sin oferentes



La nueva convocatoria se dispuso después de que fracasaran dos intentos anteriores para concretar la adquisición. Primero se autorizó una licitación pública por el mismo monto estimado, pero no se recibieron ofertas. Posteriormente, se declaró desierta una contratación directa, también sin propuestas de proveedores.

Ante esa situación, las áreas responsables plantearon la necesidad de realizar un nuevo llamado, con modificaciones en las condiciones particulares para favorecer la concurrencia de oferentes y aumentar las posibilidades de recibir propuestas.

El expediente también detalla que las empresas Productos Roche S.A.Q. e I. y Novartis Argentina S.A., titulares de certificados de registro y comercialización de las especialidades medicinales requeridas, habían informado que no se presentarían como oferentes directos. Ambas firmas señalaron que la comercialización y provisión de esos productos podía realizarse a través de distribuidoras y droguerías.

En ese contexto, el Ministerio busca concretar la compra mediante un nuevo procedimiento competitivo. La resolución permite aumentar hasta un 100% o disminuir hasta un 20% el monto total adjudicado, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa de contrataciones públicas.

Apertura de ofertas en noviembre



La nueva licitación quedó identificada como Proceso de Compra N° 633-0864-LPU26. La apertura de ofertas fue fijada para el 18 de noviembre de 2026 a las 10, a través del portal Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC).

Los pliegos y las condiciones de la contratación pueden consultarse en el sistema oficial de compras de la Provincia. El procedimiento se encuadra en la Ley 13.981 y su reglamentación, que establece las pautas para las contrataciones de bienes y servicios del Estado bonaerense.

Fuente: Agencia DIB